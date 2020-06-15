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Лукашенко наградил орденом посла Словакии, который ушел в отставку из-за участия в параде в Минске
15.06.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее посол подал в отставку из-за участия в параде 9 мая в Минске.
«Посол удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией», — сказано в сообщении пресс-службы. Александр Лукашенко 15 июня подписал соответствующий указ.
Напомним, несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю окончания войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии поинтересовались у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш
Позже президент Беларуси
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Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины.
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