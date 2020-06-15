Лукашенко наградил орденом посла Словакии, который ушел в отставку из-за участия в параде в Минске

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее посол подал в отставку из-за участия в параде 9 мая в Минске.



Фото: www.sme.sk

«Посол удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией», — сказано в сообщении пресс-службы. Александр Лукашенко 15 июня подписал соответствующий указ.

Напомним, несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю окончания войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии поинтересовались у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш подал в отставку , которая была принята. Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста». В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске.

Позже президент Беларуси назвал случившееся международным скандалом, заявив, что ему не совсем понятна позиция официального словацкого руководства.