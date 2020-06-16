Раскрыли статистику по региону. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 16 июня

К утру 16 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,97 миллиона. Скончались – 434,8 тысячи человек, излечились – 3,82 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 2,1 миллиона;
Бразилия: 867,6 тысячи;
Россия: 536,5 тысячи;
Индия: 332,4 тысячи.
Британия: 298,3 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 116 тысяч;
Бразилия: 43,3 тысячи;
Британия: 41,8 тысячи;
Италия: 34,4 тысячи;
Франция: 29,4 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Главное по обстановке в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 54 680 случаев коронавируса. Поправились 30 420 человек, умерли – 312.
Беларусам дали возможность пожаловаться онлайн, если в магазине или объекте общепита нет антисептика или их сотрудники без масок и перчаток. Для этого следует заполнить анкету вот здесь, но она не анонимная: придется указать свои имя и фамилию и опционально – контакт.
По ссылке перечисляем страны на море, которые открываются (или уже открылись) для беларуских туристов.
Главный санитарный врач Беларуси и замглавы Минздрава Наталья Жукова сообщила, что количество заболеваний ковидом в стране снижается. По ее словам, каждый день выздоровевших от вируса больше, чем выявленных заражений. Это, конечно, положительная динамика. При этом в Беларуси не исключают вторую волну эпидемии и заранее к ней готовятся.
Кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала необычный симптом, который нередко проявляется у переболевших COVID-19. Это, утверждает медик, озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме. Возможная причина такому явлению – нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. Павлова говорит, что пока наука не в курсе, является ли этот симптом временным или постоянным.
Выяснили статистика по Глубокскому району Витебской области: там насчитали 311 эпизод коронавируса, в активной фазе заболевание у 149 человек. 23 пациента с инфекцией лечатся от пневмонии в стационаре. Предыдущие данные по эпидемии в Глубокском районе имеются только за 25 мая: тогда в регионе обнаружили 172 заражения (рост в 1,8 раза) и лишь 52 активных случая ковида (рост в 2,87 раза).
Для борьбы с пандемией Канада направит в Беларусь гуманитарную помощь. Об этом договорились во время телефонного разговора министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
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