Раскрыли статистику по региону. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 16 июня

Источник материала: KYKY

К утру 16 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,97 миллиона. Скончались – 434,8 тысячи человек, излечились – 3,82 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 2,1 миллиона;

Бразилия: 867,6 тысячи;

Россия: 536,5 тысячи;

Индия: 332,4 тысячи.

Британия: 298,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 116 тысяч;

Бразилия: 43,3 тысячи;

Британия: 41,8 тысячи;

Италия: 34,4 тысячи;

Франция: 29,4 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 54 680 случаев коронавируса. Поправились 30 420 человек, умерли – 312.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 54 680 случаев коронавируса. Поправились 30 420 человек, умерли – 312. Беларусам дали возможность пожаловаться онлайн, если в магазине или объекте общепита нет антисептика или их сотрудники без масок и перчаток. Для этого следует заполнить анкету вот здесь , но она не анонимная: придется указать свои имя и фамилию и опционально – контакт.

возможность пожаловаться онлайн, если в магазине или объекте общепита нет антисептика или их сотрудники без масок и перчаток. Для этого следует заполнить анкету вот , но она не анонимная: придется указать свои имя и фамилию и опционально – контакт. По ссылке перечисляем страны на море, которые открываются (или уже открылись) для беларуских туристов.

перечисляем страны на море, которые открываются (или уже открылись) для беларуских туристов. Главный санитарный врач Беларуси и замглавы Минздрава Наталья Жукова сообщила , что количество заболеваний ковидом в стране снижается. По ее словам, каждый день выздоровевших от вируса больше, чем выявленных заражений. Это, конечно, положительная динамика. При этом в Беларуси не исключают вторую волну эпидемии и заранее к ней готовятся.

, что количество заболеваний ковидом в стране снижается. По ее словам, каждый день выздоровевших от вируса больше, чем выявленных заражений. Это, конечно, положительная динамика. При этом в Беларуси не исключают вторую волну эпидемии и заранее к ней готовятся. Кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала необычный симптом, который нередко проявляется у переболевших COVID-19. Это, утверждает медик, озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме. Возможная причина такому явлению – нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. Павлова говорит, что пока наука не в курсе, является ли этот симптом временным или постоянным.

необычный симптом, который нередко проявляется у переболевших COVID-19. Это, утверждает медик, озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме. Возможная причина такому явлению – нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. Павлова говорит, что пока наука не в курсе, является ли этот симптом временным или постоянным. Выяснили статистика по Глубокскому району Витебской области: там насчитали 311 эпизод коронавируса, в активной фазе заболевание у 149 человек. 23 пациента с инфекцией лечатся от пневмонии в стационаре. Предыдущие данные по эпидемии в Глубокском районе имеются только за 25 мая: тогда в регионе обнаружили 172 заражения (рост в 1,8 раза) и лишь 52 активных случая ковида (рост в 2,87 раза).

статистика по Глубокскому району Витебской области: там насчитали 311 эпизод коронавируса, в активной фазе заболевание у 149 человек. 23 пациента с инфекцией лечатся от пневмонии в стационаре. Предыдущие данные по эпидемии в Глубокском районе имеются только за 25 мая: тогда в регионе обнаружили 172 заражения (рост в 1,8 раза) и лишь 52 активных случая ковида (рост в 2,87 раза). Для борьбы с пандемией Канада направит в Беларусь гуманитарную помощь. Об этом договорились во время телефонного разговора министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

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