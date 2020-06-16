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Раскрыли статистику по региону. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 16 июня

16.06.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 16 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,97 миллиона. Скончались – 434,8 тысячи человек, излечились – 3,82 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 2,1 миллиона;
  • Бразилия: 867,6 тысячи;
  • Россия: 536,5 тысячи;
  • Индия: 332,4 тысячи.
  • Британия: 298,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 116 тысяч;
  • Бразилия: 43,3 тысячи;
  • Британия: 41,8 тысячи;
  • Италия: 34,4 тысячи;
  • Франция: 29,4 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Главное по обстановке в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 54 680 случаев коронавируса. Поправились 30 420 человек, умерли – 312. 
  • Беларусам дали возможность пожаловаться онлайн, если в магазине или объекте общепита нет антисептика или их сотрудники без масок и перчаток. Для этого следует заполнить анкету вот здесь, но она не анонимная: придется указать свои имя и фамилию и опционально – контакт.
  • По ссылке перечисляем страны на море, которые открываются (или уже открылись) для беларуских туристов.
  • Главный санитарный врач Беларуси и замглавы Минздрава Наталья Жукова сообщила, что количество заболеваний ковидом в стране снижается. По ее словам, каждый день выздоровевших от вируса больше, чем выявленных заражений. Это, конечно, положительная динамика. При этом в Беларуси не исключают вторую волну эпидемии и заранее к ней готовятся.
  • Кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала необычный симптом, который нередко проявляется у переболевших COVID-19. Это, утверждает медик, озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме. Возможная причина такому явлению – нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. Павлова говорит, что пока наука не в курсе, является ли этот симптом временным или постоянным.
  • Выяснили статистика по Глубокскому району Витебской области: там насчитали 311 эпизод коронавируса, в активной фазе заболевание у 149 человек. 23 пациента с инфекцией лечатся от пневмонии в стационаре. Предыдущие данные по эпидемии в Глубокском районе имеются только за 25 мая: тогда в регионе обнаружили 172 заражения (рост в 1,8 раза) и лишь 52 активных случая ковида (рост в 2,87 раза).
  • Для борьбы с пандемией Канада направит в Беларусь гуманитарную помощь. Об этом договорились во время телефонного разговора министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
 
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К утру 16 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,97 миллиона. Скончались – 434,8 тысячи человек, излечились – 3,82 миллиона. Такие данные показаны на...
 
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