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Нагрянула налоговая: из-за маек с мемом про «Сашу три процента» у магазина неприятности
16.06.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
У магазина подарков, сувениров и одежды в национальном стиле Symbal.by неприятности. Как
«В течение четырех часов они осматривали торговые, офисные и производственные помещения, составляли протоколы, изымали часть бухгалтерских документов», – говорит Павел.
Если помните, на прошлой неделе мы
Второй – о рейтинге Лукашенко в онлайн-опросах крупных беларуских СМИ, которые всего лишь пытались выяснить, кого их аудитория видит главой государства. В подобных «виртуальных выборах» Лукашенко стабильно набирал 3%, в результате чего такие «голосовалки» фактически запретили. Зато родилась фраза «Саша три процента», и ее уже успела подхватить даже иностранная пресса.
Сейчас, по словам Белоуса, против магазина Symbal.by ведется административный процесс из-за той ситуации с курьером и майками. Также рассматривается вариант возбуждения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей. Подробности об этом станут известны позже.
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