Нагрянула налоговая: из-за маек с мемом про «Сашу три процента» у магазина неприятности

Источник материала: KYKY

У магазина подарков, сувениров и одежды в национальном стиле Symbal.by неприятности. Как написал его директор Павел Белоус, 15 июня в помещение магазина с проверкой нагрянули сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РОВД Минска вместе с четырьмя главными государственными налоговыми инспекторами.

«В течение четырех часов они осматривали торговые, офисные и производственные помещения, составляли протоколы, изымали часть бухгалтерских документов», – говорит Павел.

Если помните, на прошлой неделе мы рассказывали , как милиционеры конфисковали у курьера Symbal.by более 400 футболок с надписью «ПСИХО3%», которые тот перевозил на машине. Эта забавная надпись – компиляция двух национальных мемов, и каждый из них связан с Александром Лукашенко. Первый мем – о том, как президент отнесся к коронавирусу и долго называл его «психозом» (сейчас, кстати, перестал).

Второй – о рейтинге Лукашенко в онлайн-опросах крупных беларуских СМИ, которые всего лишь пытались выяснить, кого их аудитория видит главой государства. В подобных «виртуальных выборах» Лукашенко стабильно набирал 3%, в результате чего такие «голосовалки» фактически запретили. Зато родилась фраза «Саша три процента», и ее уже успела подхватить даже иностранная пресса.

Сейчас, по словам Белоуса, против магазина Symbal.by ведется административный процесс из-за той ситуации с курьером и майками. Также рассматривается вариант возбуждения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей. Подробности об этом станут известны позже.