ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нагрянула налоговая: из-за маек с мемом про «Сашу три процента» у магазина неприятности

16.06.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

У магазина подарков, сувениров и одежды в национальном стиле Symbal.by неприятности. Как написал его директор Павел Белоус, 15 июня в помещение магазина с проверкой нагрянули сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РОВД Минска вместе с четырьмя главными государственными налоговыми инспекторами.

«В течение четырех часов они осматривали торговые, офисные и производственные помещения, составляли протоколы, изымали часть бухгалтерских документов», – говорит Павел.

Если помните, на прошлой неделе мы рассказывали, как милиционеры конфисковали у курьера Symbal.by более 400 футболок с надписью «ПСИХО3%», которые тот перевозил на машине. Эта забавная надпись – компиляция двух национальных мемов, и каждый из них связан с Александром Лукашенко. Первый мем – о том, как президент отнесся к коронавирусу и долго называл его «психозом» (сейчас, кстати, перестал).

Второй – о рейтинге Лукашенко в онлайн-опросах крупных беларуских СМИ, которые всего лишь пытались выяснить, кого их аудитория видит главой государства. В подобных «виртуальных выборах» Лукашенко стабильно набирал 3%, в результате чего такие «голосовалки» фактически запретили. Зато родилась фраза «Саша три процента», и ее уже успела подхватить даже иностранная пресса.

Сейчас, по словам Белоуса, против магазина Symbal.by ведется административный процесс из-за той ситуации с курьером и майками. Также рассматривается вариант возбуждения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей. Подробности об этом станут известны позже.

Читайте по теме: Не только Саша. Что еще по статистике в Беларуси 3%?

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У магазина подарков, сувениров и одежды в национальном стиле Symbal.by неприятности. Как написал его директор Павел Белоус, 15 июня в помещение магазина с проверкой...
 
Новости дня
Новости
 
Раскрыли статистику по региону. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 16 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика