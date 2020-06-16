Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Впервые в истории страны задержанными оказались не только люди, но и картины. Шагала и Сутина « приобщили к делу » Белгазпромбанка. По информации TUT.BY, коллекция банка, в том числе самая дорогая картина в Беларуси — «Ева» Сутина — пока находится в хранилище галереи «Арт-Беларусь» во Дворце искусства. Несколько дней галерея была закрыта, сегодня же она откроется для посетителей, но картин они не увидят. Как метко пошутили соцсети — «Ева» в заложниках». В пустых рамках сотрудники галереи повесили QR-коды, по которым можно узнать историю картины. История же всей коллекции банка, который вернул в страну Шагала, Сутина и других художников, — тут .

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Друг семьи Виктора Бабарико и член его инициативной группы, координатор по одному из районов Минска Светлана Купреева задержана и находится в СИЗО КГБ. У нее дома прошел обыск. По истечении 72 часов ее не выпустили. При этом о заключении под стражу не уведомили ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой . Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания.

и находится в СИЗО КГБ. У нее дома прошел обыск. По истечении 72 часов ее не выпустили. При этом . Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания. Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Надежда Ермакова. Это было сделано «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния». Решение вызвало много вопросов. Ключевой из них — почему Нацбанк назначает свое руководство в негосударственный банк ?





Некоторые клиенты Белгазпромбанка поспешили снять наличные. Из-за этого в отдельных отделениях и банкоматах образовалась нехватка валюты. В банке обещают пополнить запасы налички. «По техническим причинам» недоступен депозитарий, а колл-центр перегружен из-за звонков клиентов. Собрали актуальные вопросы по работе банка и посмотрели, что происходит в отделениях .

и посмотрели, . Сам Виктор Бабарико вечером 15 июня приехал в Бобруйск на пикет по сбору подписей. Примерно за полчаса до встречи с горожанами на углу улиц Минской и Октябрьской, возле городской бани, собралось не менее 300 человек. Люди выстроились в три очереди, подписываясь за Виктора Бабарико, Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало — пикеты двух других инициативных групп разместились тут же.

в Бобруйск на пикет по сбору подписей. Примерно за полчаса до встречи с горожанами на углу улиц Минской и Октябрьской, возле городской бани, собралось не менее 300 человек. — пикеты двух других инициативных групп разместились тут же. В Беларуси 54 680 случаев COVID-19 . Плюс 707 инфицированных за сутки и плюс четыре умерших.

. Плюс и плюс четыре умерших. Число заразившихся коронавирусом в Беларуси на уровне некоторых пострадавших от пандемии европейских стран, при этом уровень летальности меньше в несколько раз. Сегодня он 0,57%. Этот момент вызывает в обществе вопросы: действительно ли это так? А если так, то в чем секрет успеха? И в каком случае умершего человека с COVID-19 занесут в статистику, а в каком нет? Разбираемся .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В Гродно 16 июня приедет Александр Лукашенко — вероятно, посетит «Гродно Азот», «Молочный мир» и заедет в облисполком или горисполком. Во всяком случае, активная подготовка идет на улице Гаспадарчей, где находится молокозавод, и в центре города. Посмотрели , как готовятся в областном центре к визиту действующего президента (и одновременно — потенциального кандидата в следующие).





Руководство фельдшера из Лиды, которому люди за три дня собрали 20 тысяч рублей, пояснило , почему ему не продлили контракт .

, . Если верить данным Google, то начиная с 8 мая, когда была объявлена дата президентских выборов в Беларуси, у белорусов вырос интерес к слову «выборы». А кого из потенциальных кандидатов в президенты жители нашей страны чаще ищут в Сети ? Чтобы узнать это, изучили поисковые запросы при помощи Google Trends за 30 дней, а также посмотрел на данные «Яндекс.Вордстат».

? Чтобы узнать это, поисковые запросы при помощи Google Trends за 30 дней, а также посмотрел на данные «Яндекс.Вордстат». До школы Вика была обычным ребенком. Но потом произошел скачок роста — и вот она уже стоит первая на физкультурной линейке. Сейчас ее рост — 195 см. Постоянные взгляды прохожих, неудобства в общественном транспорте, шишки на голове — это то, что Вика проживает день за днем. Несмотря на совсем не типичный для женщины рост, девушка превратила свою особенность в заработок — она занимается моделингом и является абсолютной рекордсменкой по росту среди коллег. Продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.





Пандемия коронавируса больно ударила по сфере развлечений. Без работы остались не только люди, но и животные . И если большие заведения все еще держатся, то небольшие цирки-шапито и бизнес, завязанный на выставках, например, пернатых, находятся в достаточно сложной ситуации. Поговорили с генеральным директором Большого московского цирка на проспекте Вернадского, российским дрессировщиком Эдгардом Запашным и узнали, как обстоят дела в белорусских (и российских) цирках и заведениях, где главные «труженики» — животные.

. И если большие заведения все еще держатся, то небольшие цирки-шапито и бизнес, завязанный на выставках, например, пернатых, находятся в достаточно сложной ситуации. с генеральным директором Большого московского цирка на проспекте Вернадского, российским дрессировщиком Эдгардом Запашным и узнали, как обстоят дела в белорусских (и российских) цирках и заведениях, где главные «труженики» — животные. Летом куда проще пораниться: можно упасть с велосипеда, порезаться на пикнике… Обрабатывать любую рану (а они могут быть колотыми, ушибленными, рваными и т.д.) нужно с учетом самого повреждения. Но есть и то, что категорически нельзя делать с любыми ранами, рассказывает травматолог-ортопед Иван Разуванов.

О СПОРТЕ

Чемпионка мира и Европы, а также обладательница бронзовой медали Пекина-2008, толкательница ядра Надежда Остапчук заявила , что впечатлена политической активностью белорусов в последние месяцы . А известный белорусский гандболист Паращенко сказал : то, что происходит с Бабарико, недопустимо.

, что . А известный белорусский гандболист Паращенко : то, что происходит с Бабарико, недопустимо. Скандал вокруг матча БАТЭ — «Шахтер» с неправильно засчитанным по мнению многих голом в ворота борисовчан не стихает. Недовольные болельщики остановили под Борисовом автомобиль с судьями.

Все новости за понедельник, 15 июня

У нас есть тест не для впечатлительных. Если вы из тех, кто ест благодаря курьерам, то он для вас будет легким. Для остальных — поразительным. Делайте ставки , сколько в Минске кафе и службы доставки просят за подвоз заказа домой. И хорошего вам дня!

Ваша редакция