Источник материала: Новости Волковыска

Штаб экс-главы Белгазпромбанка, претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико сообщил о задержании участницы инициативной группы, координатора по одному из районов столицы Светланы Купреевой.

"Светлана Купреева была задержана у себя дома утром в четверг, 11 июня. В квартире в присутствии 81-летней матери Светланы начали проводить обыск, а саму Светлану, без вещей и сменной одежды, увезли работники ДФР. Вечером подруге Светланы сообщили по телефону, что Светлана задержана и будет находиться в СИЗО КГБ", – говорится в сообщении штаба.

Там подчеркнули, что Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях "ПриватЛизинг»", "Кампари", "Кентавр" и др.

"С менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана. Зато Светлана Купреева является другом семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы, координатором по одному из районов Минска", – отметили в штабе.

Купреева была допрошена 12 июня, но из СИЗО не освобождена.

"По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом о заключении под стражу ДФР (Департамент финансовых расследований – ИФ) не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания", – продолжили там.

Кроме того, заявили в штабе, адвокату отказано в посещении Купреевой в СИЗО КГБ в связи с коронавирусом.

"Жалобы на незаконность и необоснованность задержания, поданные Купреевой и ее адвокатом, в установленный законом срок не рассмотрены. На момент подготовки настоящего пресс-релиза производится процедура описи и ареста имущества, находящегося по месту проживания Купреевой", – отметили в штабе.

Там также сообщили, что Купреева является не единственной задержанной, по другим случаям информация будет обновляться на сайте штаба.