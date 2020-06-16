В Полоцке резко выросло количество зараженных коронавирусом. 11 дней назад здесь прошел крестный ход

Источник материала: Tut.by

За последнюю неделю, с 8 до 15 июня, в Полоцком районе зафиксировано около 150 новых случаев коронавируса. Это почти в три раза больше, чем за предыдущие семь дней — с 1 по 8 июня, сообщает портал gorod214.by.



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По официальным данным, с начала года в Полоцке и Полоцком районе выявлено 407 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 148 случаев больше, чем было неделю назад.

Среди заболевших — 46 детей, в то время как семь дней назад официально сообщали о 20 случаях заболевания у детей. Выздоровел 181 пациент (+30 за неделю).

На настоящий момент проходят лечение 140 пациентов с диагнозом пневмония (+38 за неделю). Из них 24 человека старше 65 лет и двое детей. В тяжелом состоянии 6 человек (+4), четверо подключены к аппарату ИВЛ (+2).



В инфографике gorod214.by приводятся только новые случаи за неделю, а не их общее количество. Информация из официальных источников

11 дней назад, 5 июня, в Полоцке прошел крестный ход в память святой Евфросинии Полоцкой. В нем приняли участие около 200 человек.

На 15 июня в Беларуси 54 680 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 707 инфицированных, сообщает Минздрав. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 пациентов (плюс четыре за сутки).

Данных о том, в каком регионе Беларуси сколько случаев инфицирования, сколько выздоровевших и умерших, Минздрав по-прежнему не публикует. Ведомство перестало проводить брифинги и пресс-конференции, когда количество зараженных в стране превысило 9 тысяч человек.