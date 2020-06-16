Какие фильмы посмотреть для поднятия боевого духа? Спросили у Виталия Гуркова

Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем рассказывать о том, какие фильмы и сериалы помогут вам скрасить будни на самоизоляции. Сегодня свой личный топ для нас составил Виталий Гурков — боксер, вокалист группы BRUTTO и телеведущий. Вместе с видеосервисом VOKA узнали у него, какие фильмы поднимают боевой дух, а какие — пробивают на слезу даже суровых спортсменов.

В боксерском клубе Виталия Гуркова, где мы встречаемся со спортсменом, сегодня многолюдно — даже несмотря на коронавирус. Впрочем, Виталий отмечает, что такой аншлаг здесь впервые с момента начала пандемии.





— Люди начали понемногу возвращаться. Наверное, уже устали сидеть на самоизоляции, — рассуждает собеседник.

Сам Виталий на добровольный карантин не уходил: говорит, возможности не было.





— Зал мы не закрывали, поэтому я продолжал тренировать людей и тренировался сам, чтобы не потерять форму, — поясняет спортсмен. — Параллельно проходил реабилитацию: в декабре мне прооперировали плечевой сустав — случился износ, порвались связки. К счастью, хирурги «привинтили» все обратно. Шесть недель я проходил с лангетой. Теперь нужно восстанавливать объем движений в суставе.

Виталий признается, что ему предстоит большая работа: хрящевые ткани и связочный аппарат восстанавливаются в среднем от полугода до года.

— Точных сроков нет — все индивидуально. Но я рассчитываю уже через месяц вернуться к полномасштабным тренировкам. И уверен, что у меня есть все шансы восстановиться к чемпионату мира, который перенесли из-за коронавируса, — улыбается он. — Пауза в мировом спорте здесь сыграла мне на руку.





Правда, вместе со спортивными мероприятиями временно приостановилась и телевизионная карьера боксера.

— Я вел «Неделю спорта» на СТВ. Когда программа стартовала, проходила активная подготовка к Олимпийским играм, проводились различные отборы. Но потом игры перенесли как минимум на год, да и в целом рассказывать стало не о чем: все турниры приостановили. Кроме, конечно, белорусского футбола, — улыбается собеседник. — Сейчас мир начал понемногу просыпаться, но пока не ясно, когда спортивные мероприятия возобновятся в полной мере и можно будет вернуться к съемкам.





Хоть полноценного карантина в графике Виталия и не случилось, времени все же освободилось немало. Его спортсмен предпочитает проводить за просмотром фильмов.

— Когда не можешь или не хочешь выходить из дома, нет ничего лучше, чем просмотр хорошей киноленты, — уверен он. — Особенно той, которая может воодушевить в этот непростой период.

Специально для нас Виталий составил топ своих любимых фильмов, которые поднимают настроение и боевой дух. Все они доступны в специальной подборке в приложении VOKA.





— Реальная история о боксере Джиме Брэддоке, чья карьера была разрушена после череды неудачных выступлений и травм. Он вынужден был перебиваться работой в порту, чтобы прокормить семью, но по-прежнему мечтал о ринге. И в конце концов смог вернуться в спорт — с триумфом, одержав победу в тяжелейшем 15-раундовом бою.

Фильм раскрывает подноготную профессионального спорта и показывает, что бокс — это не просто два человека, которые бьют друг друга. А еще эта картина о том, насколько всем нам важна поддержка, особенно в сложные периоды, и как велика роль женщины в жизни мужчины.

— Еще одна лента о боксе, основанная на реальных событиях. И, пожалуй, одна из немногих, которую я, как профессионал, могу смотреть и не плеваться: настолько реалистично сняты бои. За это нужно сказать спасибо Уиллу Смиту: он гениально перенял все повадки Мухаммеда Али, технические действия на ринге, манеру ведения боя.

Эта история о том, как важно быть верным себе и своим убеждениям, несмотря ни на что.

— К таким фильмам я отношусь как к сказкам. Здесь есть и любовь, и красивые пейзажи, и динамичные, хоть и очень утрированные, поединки. А еще — очень самобытная музыка. Картина будто погружает тебя в другую реальность. Вряд ли она сможет замотивировать, зато отлично расслабляет — согласитесь, сейчас это тоже очень важно.

— И снова о боксе. Фильм рассказывает реальную историю Микки Уорда, чемпиона мира среди профессионалов. Картина одновременно и трагическая, и комическая. Она показывает, как сложны взаимоотношения внутри рынка — между боксерами, менеджерами, тренерами. И учит, что ни одна победа не дается просто так: для того чтобы стать чемпионом, нужно быть сильным не только физически, но и морально.





— Еще один фильм, снятый по мотивам реальных событий. Эта картина о победе команды СССР над сборной США на мюнхенской Олимпиаде. Здесь меня привлекла фигура тренера. Чтобы привести команду к успеху, ему пришлось приложить невероятные усилия и сломать систему ограничений, которая тогда существовала в советском спорте.

Для меня эта картина о вере в себя и свои силы. И о том, как важна эта вера, если ты хочешь вести за собой других.

— И вновь абсолютно реальная история. На сей раз — про джазового музыканта-афроамериканца, который путешествует с концертами в южных штатах во времена, когда афроамериканцев там не жаловали.

Картина раскрывает проблему расовых предрассудков и вместе с тем учит тому, что любой человек может измениться — важно лишь найти к нему подход. А еще, как мне кажется, этот фильм о том, что начинать менять мир нужно с себя: если ты сможешь побороть свои внутренние стереотипы, то сможешь помочь справиться с ними и окружающим.

— Очень сложная трагическая история о любви, силе воле и предательстве. Фильм показывает реальную атмосферу боксерского зала и раскрывает отцовскую роль тренера в жизни спортсмена. Картина построена на противоречиях, впрочем, как и сам бокс, где человек, зная, что ему будут делать больно, все равно выходит на ринг.

Этот фильм учит тому, как важно иметь свою мечту, идти к достижению цели, несмотря ни на что. И что нужно не жалеть о собственном выборе, даже если плата за него слишком высока.

— Крутая комедия, за просмотром которой время пролетает незаметно. Однако, несмотря на жанр, фильм наполнен глубоко личными моментами, переживаниями героев. Здесь есть и курьезы, и трагизм. Честно признаться, меня за время просмотра несколько раз пробило на слезу.

Этот фильм напоминает нам о том, что близких нужно принимать со всеми их достоинствами и недостатками. Пожалуй, сейчас, во время эпидемии, это то, что нам действительно нужно.

— Этот фильм я посмотрел, когда летел в Китай за поясом чемпиона мира среди профессионалов. Он определенно поднимает боевой дух! А еще напоминает, что без риска не бывает ни одной победы. Если спортсмен выходит на площадку и не готов на ней умереть, он ничего не достигнет.





— Мне нравятся исторические фильмы: они привлекают внимание картинкой массовых сражений. Масштаб битв, их динамика вдохновляют и, конечно же, заряжают духом героизма.

— Культовый фильм с Мелом Гибсоном, который когда-то посоветовал мне мой тренер Дмитрий Пясецкий. Эту ленту нужно посмотреть, чтобы понять, каким должен быть настоящий мужчина и что такое истинный патриотизм. Боевого духа, человеческой добродетели и любви картине не занимать.

— Очень драматическая история, которая полна переживаний, любви и человеколюбия. Фильм о том, насколько для человека важна свобода (в чем, пожалуй, на самоизоляции убедились все) и насколько правдива пословица «вода камень точит». Если прилагать усилия, обязательно добьешься результата.

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VOKA — видеосервис, где каждый найдет что-то интересное для себя: фильмы и сериалы в HD-качестве и без рекламы, более 140 TV-каналов, live-трансляции концертов, контент собственного производства, а также удобные рекомендации фильмов и сериалов.

Партнер проекта:

VOKA — видеосервис, где каждый найдет что-то интересное для себя: фильмы и сериалы в HD-качестве и без рекламы, более 140 TV-каналов, live-трансляции концертов, контент собственного производства, а также удобные рекомендации фильмов и сериалов.