Министр ЖКХ рассказал, в каком размере белорусы будут оплачивать «коммуналку»

Источник материала: Полесская правда



О задачах, которые стоят перед Министерством жилищно-коммунального хозяйства, рассказал руководитель ведомства Андрей Хмель в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Мы четко понимаем задачи, которые нужно в отрасли решать, и совещание с участием главы государства в Полоцке очень помогло уделить внимание приоритетным вопросам. Сегодня я четко разделяю два таких понятия, как результативность и эффективность работы. Если результативность оценивает население, то о хорошей результативности говорить еще рано, и это основной посыл главы государства и основная задача в моей работе, — отметил министр. — Нужно уделить больше внимания работе с населением. Не население должно обращаться к нам с жалобами, а мы должны дойти до него и узнать, что его беспокоит и решить проблемы по мере возможности».

Эффективность, по мнению министра, это соотношение результативности и затрат, которые несет отрасль на оказание жилищно-коммунальных услуг. «И здесь важна такая задача, как внедрение новых технологий и малой механизации по благоустройству и уборке населенных пунктов. Мы также об этом говорили с Президентом, он поддержал нас, и будет оказана помощь в закупке техники по льготным ставкам. Надеюсь, до конца года будем внедрять эту технику в наших организациях, и, безусловно, это окажет значимое влияние на дальнейшее развитие ЖКХ», — сказал он.

Андрей Хмель остановился на актуальном вопросе капитального ремонта жилфонда, с которым связаны около 40% всех обращений граждан. «Мы понимаем, что капремонт — это важная задача, ведь протекающие кровли — это нонсенс, такого быть не должно. Что касается качества ремонтов и их сроков, все нормативы установлены, самое главное — это четкий контроль за их проведением, каждый специалист должен понимать, за что именно он отвечает», — считает министр. По его словам, приблизительный срок жизни дома от строительства до капитального ремонта при нормальной эксплуатации 30-35 лет. «Если сегодня проводить капремонт менее 3% от общего жилфонда страны, то мы опять вернемся к критической ситуации с состоянием жилищного фонда. 3% — это минимальный предел, мы его придерживаемся, его поддержал глава государства. Мы будем настаивать, чтобы в этом объеме велась эта работа «, — отметил руководитель ведомства.

Он также рассказал, что несколько лет назад Президент затронул проблему использования лифтов, которые превысили срок эксплуатации. «На тот момент таких лифтов было 11,3 тыс., на сегодняшний день более 8 тыс. лифтов заменено за два года, и в этом году эта работа будет завершена. Поручение главы государства будет выполнено, и в дальнейшем лифты будут меняться в плановом порядке», — заверил Андрей Хмель.

Что касается жилищно-коммунальных услуг, по словам министра, организации ЖКХ при оказании услуг вынуждены сдерживать свои затраты, применяя новые методы и технологии. Благодаря внедрению такой системы отрасли удалось снизить бюджетное субсидирование на сумму около Br200 млн. «Практически все ЖКУ, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом услуги будут окупаться на уровне 83% с небольшим», — отметил глава ведомства.

В настоящее время в стране чуть более 4 млн лицевых счетов, на начало года просроченными были 340 тыс. лицевых счетов, это чуть более 8%. «Не скажу, что сумма критическая, но и не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением», — добавил Андрей Хмель.

Министр поделился мнением и о службе 115: «Сама идея создания службы 115 очень хорошая. В ближайшее время мы выработаем определенный комплекс мер, который усилит работу службы. Многие говорят, что ЖКХ — это живи, как хочется, но это не так. У ЖКХ есть хозяин, и глава государства на совещании сказал, что хозяин ЖКХ — это председатель горисполкома». Минжилкомхоз будет интеллектуальным центром по внедрению новейших технологий, предложениям для снижения затрат и разработке нормативных документов, сказал руководитель ведомства. «Население Беларуси будет видеть, как в лучшую сторону меняется качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и улучшается благоустройство мест проживания человека», — заключил он.