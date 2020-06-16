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 Если делать всё обдуманно, будет результат,  уверен врач общей практики Евгений Ковшов, который возглавляет Яновскую участковую больницу

16.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Врач общей практики Евгений Ковшов , 36 лет возглавляющий Яновскую участковую больницу, которая является его первым и единственным местом работы, оказался вместе со своим коллективом в авангарде борьбы сенненских медиков с коронавирусной инфекцией.

 Если делать всё обдуманно, будет результат,  уверен врач общей практики Евгений Ковшов, который возглавляет Яновскую участковую больницу

 Яновская больница для приёма пациентов с подозрением и больных СОVID-19 была перепрофилирована первой.

 — Ситуация сложилась так, что на подготовку было очень мало времени. 4 апреля наших больных переправили в медучреждения Богушевска, Мошканов, Ходцев, амбулаторный приём перенесли в здание комплексного приёмного пункта. А на следующий день уже приняли пациентов, которые являлись контактами первого уровня. 25 апреля стали поступать больные коронавирусом. Бояться или паниковать было попросту некогда. Нужно было делать свою работу.  Сознание необходимости нашей помощи помогло сориентироваться.

Работали и сейчас работаем в тесном контакте с главным врачом Сенненской ЦРБ Андреем Какойченко, который координирует наши действия. Если делать всё обдуманно, то всё и получится, как надо, — говорит Евгений Васильевич.

 В Яновской больнице не умер ни один пациент, ни один медработник не заразился.

 Вообще ситуация с коронавирусом могла быть менее напряжённой, если бы все отнеслись к рекомендациям медиков ответственно, считает врач.

 — В начале пандемии люди больше соблюдали правила, позволяющие обезопасить себя и других. Сейчас стали относиться к инфекции, можно сказать, легкомысленно. А ведь любой случайный контакт может оказаться опасным. С наступлением лета к бабушкам и дедушкам приехали внуки из больших городов. О чём только думают эти бабушки, да и их дети? – возмущается медик, не понаслышке знающий о коронавирусе. – А ещё надо сказать, что некоторые люди  бросаются в крайности. Одни звонят по поводу и без повода, другие замалчивают признаки заболевания и контакты с заболевшими. Болезни не надо бояться панически, но и не надо игнорировать её. Нужно искать золотую середину и прислушиваться к своему организму, — говорит Евгений Ковшов. Этот совет опытного врача стоит взять на вооружение.

 Сегодня медучреждение возвращается к привычной повседневной работе. Главврач и его коллектив с честью справились с возложенной на них задачей. Думается, что иначе и быть не могло. О профессионализме и компетентности Евгения Ковшова можно судить по оценке его труда государством. Врач простой сельской больницы является стипендиатом Президентской премии по здравоохранению, отличником здравоохранения. В 2014 году ему присвоено звание «Человек года Витебщины». Кроме того, Евгений Васильевич — лауреат второй степени конкурса «Врач года Республики Беларусь» 2010 года в номинации «Врач общей практики», победитель областного конкурса «Лучший врач 2010 года» в номинации «Лучший врач общей практики».

 Татьяна БУРАКОВА.

 Фото автора.

 
 
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Врач общей практики Евгений Ковшов , 36 лет возглавляющий Яновскую участковую больницу, которая является его первым и единственным местом работы, оказался...
 
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