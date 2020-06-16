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Сводка по коронавирусу на 16 июня: 732 новых заражения, 5 смертей

16.06.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси по состоянию на 16 июня зафиксировано 55 тысяч 369 человек, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-аккаунте.

Выписались из больниц 31 тысяча 273 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Всего проведено 760 тысяч 549 тестов.

За весь период пандемии территории Беларуси скончались 318 пациентов, по данным Минздрава, «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Напомним, 15 июня было зарегистрировано 54 тысячи 680 человек, умерших насчитывалось 308. На прошлые сутки новых заражений было 707, 4 летальных исхода.

Во вторник, 16 июня, показатели несколько ухудшились – за сутки 732 положительных теста и 5 погибших от коронавируса.

 
 
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В Беларуси по состоянию на 16 июня зафиксировано 55 тысяч 369 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-аккаунте.
 
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