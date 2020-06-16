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Сводка по коронавирусу на 16 июня: 732 новых заражения, 5 смертей
16.06.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси по состоянию на 16 июня зафиксировано 55 тысяч 369 человек, зараженных коронавирусом.
Об этом
Выписались из больниц 31 тысяча 273 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Всего проведено 760 тысяч 549 тестов.
За весь период пандемии территории Беларуси скончались 318 пациентов, по данным Минздрава, «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».
Напомним,
Во вторник, 16 июня, показатели несколько ухудшились – за сутки 732 положительных теста и 5 погибших от коронавируса.
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В Беларуси по состоянию на 16 июня зафиксировано 55 тысяч 369 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-аккаунте.
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