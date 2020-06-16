В Беларуси на 16 июня  выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента с COVID-19

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Зарегистрированы 55 тыс. 369 человек (+ 689 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 760 тыс. 549 тестов.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов (+ 6 за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

- 55369 (+ 689) положительных тестов на COVID-19

- 31273 (+ 853) выздоровели

- 318 (+ 6) умерли