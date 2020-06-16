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В Беларуси на 16 июня  выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента с COVID-19

16.06.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В Беларуси на 16 июня  выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента с COVID-19

Зарегистрированы 55 тыс. 369 человек (+ 689 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 760 тыс. 549 тестов.

В Беларуси на 16 июня  выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента с COVID-19

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов (+ 6 за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

- 55369 (+ 689) положительных тестов на COVID-19
- 31273 (+ 853) выздоровели
- 318 (+ 6) умерли

 
 
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  В Беларуси на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 55 тыс. 369 человек (+ 689 за сутки) с...
 
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