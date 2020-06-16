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В Беларуси на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента с COVID-19
16.06.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 55 тыс. 369 человек (+ 689 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 760 тыс. 549 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов (+ 6 за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
- 55369 (+ 689) положительных тестов на COVID-19
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В Беларуси на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 55 тыс. 369 человек (+ 689 за сутки) с...
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