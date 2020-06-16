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Врач оценила вероятность передачи коронавируса через поверхность

16.06.2020 18:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач оценила вероятность передачи коронавируса через поверхность

Вероятность заражения коронавирусом при касании поверхности, где он находится, очень низкая, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, чтобы произошло заражение коронавирусом, должны совпасть многие условия.

Ранее сообщалось, что коронавирус может сохраняться на поверхности 72 часа, однако самый частый механизм заражения – воздушно-капельный.

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Вероятность заражения коронавирусом при касании поверхности, где он находится, очень низкая, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена...
 
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