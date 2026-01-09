«Можно было просто поднимать аренду, но…». Как собственник ТЦ поверил в арендатора и помог масштабному проекту, который готовится покорить всю Беларусь

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Подолицкий

«Уручье-3» — торговый центр с характером: в нем до сих пор чувствуется дух рынка, к которому люди привыкли за долгие годы. Теперь к привычному «базовому» спросу добавилась новая точка притяжения — «ДНЦ-Маркет», который уже в первые недели работы собрал заметный поток покупателей. О том, как выбирают арендаторов в комбинированном ТЦ и почему ставка на дискаунтер может быть стратегическим решением, рассказывает собственник комплекса Дмитрий Подолицкий.

«Молодежь, пенсионеры и жители частного сектора — нужно было всем угодить»

— Дмитрий, ТЦ «Уручье-3» по своему легендарный. Минчане помнят, что многие годы здесь был рынок. А сейчас — целый комплекс с десятками арендаторов. Расскажите о смене формата.

— Особенность ТЦ «Уручье-3» в комбинированном формате. Комплекс все еще сохраняет черты рынка, который работал на этом месте долгие годы. У людей сформировалась к такому формату привычка и доверие — было бы неумно и нечестно этим пренебрегать. Поэтому для нас было важно сохранить место для открытой торговли сельскохозяйственной продукцией (в летний период), а также предусмотреть торговые площади для ИП, которые ранее арендовали на рынке торговые павильоны.





Но при этом появившийся комплекс должен был отвечать запросам аудитории. А расположение здесь особое: торговый центр находится не просто в спальном районе, но рядом с внушительным частным сектором (Колодищи, Озерище). Поэтому закупаться приходят очень разные люди: жители частного сектора разного материального положения, мамы в декрете, пенсионеры, молодежь… И для каждого должны быть комфортные и привлекательные условия.

Поэтому не было возможности просто пустить несколько успешных арендаторов и почивать на лаврах. Нужно постоянно держать руку на пульсе, изучать срез аудитории, обратную связь. И в итоге планировать следующие шаги, чтобы самые разные покупатели шли в торговый центр.

— Объясните подробнее, что вы делали, чтобы соответствовать запросам таких разных категорий потребителей?

— Мы с особым вниманием отнеслись к подбору арендаторов в торговый центр. Например, якорный арендатор комплекса — сетевой супермаркет, но в формате Prime. Изначально планировалось, что здесь будет магазин сегмента эконом. Но потом я прикинул, чего не хватает, каков запрос местных жителей. И понял, что так не пойдет и нужен супермаркет с качественным ассортиментом, пусть даже цены будут повыше. И это решение было верным. У нас один из лидирующих по выручке объектов среди минских магазинов сети.

То же самое касается промтоварной группы. В торговом центре сменилось несколько магазинов с подобным ассортиментом. В итоге удалось определить, какие категории товаров востребованы. И сейчас у нас разместился гипермаркет Mile в усеченном по площади формате — такой вариант показывает наилучшие показатели.

«Мог пустить сюда сеть с дешевым хламом, но принципиально не стал»

— Во многих ТЦ делают ставку на фудкорт. Вы не думали в этом направлении?

— Конечно! Был даже подготовлен план с размещением потенциальных точек общепита. И, думаю, в перспективе, это могло бы быть удачное решение. Но, хорошенько обдумав возможные варианты, мы пришли к выводу, что нужно сбалансировать ассортимент арендаторов, которые уже есть в ТЦ.





Что я имею в виду? Формат супермаркета Prime отлично себя показал, но для покупателей с низким и средним доходом у нас по сути ничего не было. Это давало о себе знать. Нужно было уравновесить предложение, найти формат, который будет актуален и по карману всем.

— И как вы это сделали?

— Мы уже некоторое время получали запросы от потенциальных арендаторов в формате дискаунтеров. Но у всех были одни и те же проблемы: слабый ассортимент товаров и весьма скромные скидки. Это нас не устраивало. Если уж размещать на своих площадях дискаунтер, то полноценных, с широким ассортиментом действительно актуальных товаров, скидками не по 3−5%, а все 20!

К счастью, я давно в сфере торговли, хорошо знаю практически всех игроков на этом рынке. Поэтому я обратился к давнему знакомому и партнеру, у которого колоссальный опыт в данном направлении, и предложил ему открыть в ТЦ «Уручье-3» свой объект. Так, в декабре 2025 года в составе комплекса начал работать «ДНЦ-Маркет» (ДНЦ — Действительно Низкие Цены). И уже за первые недели работы он показал отличные результаты.











«Люблю проекты, которые делают белорусы для белорусов»

— Расскажите подробнее. В чем основная фишка «ДНЦ-Маркета»?

— Если коротко: я поверил в идею «действительно низких цен» и понял, что такой магазин будет логичным якорем для нашего торгового центра. Это особый формат: магазин + склад: часть ассортимента размещена на стеллажах, другие наименования — на паллетах в торговом зале.

Для меня важно и то, что это история про поддержку белорусских производителей — наконец для их товаров есть место на полках. Я в целом люблю проекты, которые создаются здесь, в Беларуси, и которые дают понятный эффект: это рабочие места, налоги, развитие локального бизнеса и, как ни громко звучит, экономическая устойчивость страны.

Когда я пообщался с командой «ДНЦ-Маркет», стало понятно: это не случайные люди. У них большой опыт в ритейле, логистике, производстве и дистрибуции — по 15−20 лет. Один из примеров их компетенций — участие в запуске на нашем рынке крупной ритейл-сети, которая много лет успешно работала и была любимой у покупателей.









— Это первый «ДНЦ-Маркет» в Минске, верно? Какой он получился?

— ​У «ДНЦ-Маркет» понятный фокус: непродовольственная группа товаров. Это косметика (декоративная, уходовая, лечебная), БАДы, бытовая химия, средства гигиены, товары для дома, подгузники, детская уходовая линейка и товары для малышей, канцелярия, чулочно-носочные изделия, продовольственные товары (бакалея, напитки, кондитерские изделия).

​Ассортимент большой — порядка 15−20 тысяч наименований, поэтому и площадь магазина соответствующая: около 1000 квадратных метров. И это при том, что на данный момент представлен еще не весь ассортимент, он будет постоянно обновляться и расширяться.





​Главный плюс для покупателя — цены: низкие не «иногда по акции», а каждый день и по всем представленным категориям. Плюс есть множество дополнительных акцией и возможностей сэкономить. Например, есть белорусские товары, которые можно купить за 1 копейку. ​На мой взгляд, это хороший способ познакомить людей с отечественными брендами без «рекламного шума», потому что качество и безопасность у многих белорусских товаров действительно на уровне.

А если закупиться в «ДНЦ-Маркете» на сумму от 250 бел. руб, мы оплатим такси до дома. Такая акция будет действовать постоянно.





​При этом товар обновляется постоянно — поставки идут ежедневно, и сеть работает напрямую с производителями, поэтому новинки часто появляются очень быстро. ​Честно скажу: сейчас не так много сетей работают по такой модели.

— А что насчет обслуживания? Видели, что в магазине работают консультанты — это не типично для дискаунтеров.

— А это и не типичный, а, как сказал один популярный блогер, культурный дискаунтер! Здесь сделали ставку на проверенные и качественные товары, низкие цены, но при этом не забыли о сервисе, качественном подходе к продажам.

​Я вижу, что команда хорошо понимает, где можно оптимизировать затраты, а где экономия недопустима — и именно поэтому формат выглядит продуманным. Важно и то, что сеть развивается не «на словах»: магазины уже работают не только в Минске у нас, в ТЦ «Уручье-3», но и в Бобруйске (ТЦ «Бобр-Сити» ул. Минская, 123−18) и в Жодино (ул. Калиновского, 13).





В конце января, насколько знаю, планируются открытия в других городах — Барановичи, Слоним, Молодечно, Мозырь, Пинск.

​Плюс у команды есть планы на 2026 год: в течение трёх месяцев — ещё несколько магазинов в Минске и выход в регионы (Гродно, Брест, Гомель, Могилёв и другие города).

​Но главное планы по развитию онлайн-торговли: в феврале 2026 года планируется запуск интернет-магазина — сайт и мобильное приложение. ​Идея в том, чтобы заказ мог сделать любой человек — и из областного центра, и из небольшого населённого пункта, а наличие товара подтверждалось сразу, без долгих ожиданий. Ещё заявлено, что при доставке покупателям будут добавлять подарки от белорусских производителей — в первую очередь продукцию фабрики Romax.













«Выигрывает арендатор, торговый центр, но главное — люди»

— Дмитрий, если смотреть шире: зачем вам как собственнику ТЦ в принципе такие партнерства?

— Потому что торговый центр — это не набор арендных договоров. Это экосистема. И она нормально работает только тогда, когда мы друг другу помогаем: я — арендаторам условиями и понятными правилами, арендаторы — мне трафиком, стабильностью и репутацией.

— В чём конкретно вы видите взаимную выгоду от «ДНЦ-Маркета» в «Уручье-3»?

— Мы со своей стороны дали площадку, где формат может раскрыться: нужный метраж, удобный вход, понятная логистика. А «ДНЦ-Маркет» даёт то, что для ТЦ критично: регулярный поток людей, которые приезжают целенаправленно и возвращаются снова — потому что есть ассортимент и цена.





— Вы несколько раз говорили про «культурный дискаунтер». Что вы в это вкладываете?

— Это про уважение к покупателю и к рынку. Не шуметь, не устраивать хаос, не демпинговать ради заголовков. А спокойно делать своё дело: держать обещанную цену, постоянное обновление ассортимента, выстраивать сервис и развиваться без агрессии — так, чтобы новые объекты не «мешали» городу и соседям по торговле.

— И как вы хотите закончить эту историю — какой главный вывод для бизнеса?

— Благодаря выходу «ДНЦ-Маркет» на рынок Республики Беларусь выигрывают арендодатели, белорусские, а также крупные международные производители, которые получают возможность представить полный ассортимент своей продукции. Этому будет способствовать расширение сети, включая запуск в ближайшее время мобильного приложения, которое позволит оформлять предзаказы и развивать онлайн-торговлю в том числе через партнеров Белпочта и Яндекс.