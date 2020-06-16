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Всемирный банк отреагировал на слова Лукашенко о $300 млн за беларуский опыт борьбы с коронавирусом

16.06.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 июня во время поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко заявил, что Всемирный банк настолько впечатлен беларуским опытом борьбы с коронавирусом, что вместо 90 млн долларов готов дать 300 млн долларов, чтобы Беларусь им поделилась.



Глава беларуского офиса Всемирного банка Алекс Кремер прокомментировал TUT.BY заявление президента Беларуси.

— То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то 90 млн долларов, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под 300 млн долларов. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем, — сказал Лукашенко.

Алекс Кремер отметил, что Всемирный банк может выделить Беларуси финансирование, но в борьбе с коронавирусом страна должна следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по дистанцированию: «отложить массовые мероприятия, сократить физическое присутствие на рабочих местах и в учебных заведениях, а также сократить количество перемещений, не носящих обязательного характера».


— Между тем, ввиду заинтересованности Всемирного банка в улучшении здоровья и сохранении жизней беларусов, мы рады предоставлять финансирование, направленное на лечение пациентов с COVID-19 в Беларуси. Кроме того, Всемирный банк рассматривает запросы правительства на финансирование социальной защиты и частных предприятий, поскольку во время текущего кризиса особенно важно защищать доходы простых людей, — сказал Алекс Кремер.
 
 
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16 июня во время поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко заявил, что Всемирный банк настолько впечатлен беларуским опытом борьбы с коронавирусом, что...
 
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