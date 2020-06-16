В Украине хотят запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России до конца 2021 года

Источник материала: Tut.by

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России до 31 декабря 2021 года. Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Временно приостановить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, с целью обеспечения стабилизации ситуации на рынке электроэнергии, обеспечения стабильной работы энергетической системы Украины, а также создания равных справедливых условий на рынках электроэнергии», — сказано в пояснительной записке.

После 31 декабря 2021 года, отмечается в записке, весь объем электроэнергии, импортированной из государств, которые не являются членами Энергосообщества, станет доступен для продажи исключительно на рынке «на сутки вперед» (отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии) и на балансирующем рынке (торговля в режиме реального времени).

Сейчас же ограничения в отношении импортной электроэнергии действуют в отношении РФ, чей ресурс доступен для реализации только на рынке «на сутки вперед». При этом импорт электроэнергии из Беларуси на данный момент возможен по двусторонним договорам, на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке.

В апреле Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение ограничить коммерческий импорт электроэнергии из стран, которые не являются сторонами Энергетического договора (в том числе России и Беларуси), на период пандемии нового коронавируса.

По данным «Укрэнерго», поставки электроэнергии из России в Украину в первом квартале 2020 года сократились в 5,4 раза по сравнению с четвертым кварталом 2019 года до 53,4 млн кВт·ч, а из Беларуси — в 2,8 раза до 149,6 млн кВт·ч. При этом суммарно в марте на поставки из России и Беларуси пришлось 2% от всего импорта, сообщает ТАСС .

В 2019 году Беларусь экспортировала в Украину 852 млн киловатт-часов электроэнергии на 45,6 млн долларов. Поставки начались в июле, когда в Украине был либерализован рынок электроэнергии. В 2014-м, 2015-м и первой половине 2019 года электроэнергия в Беларуси не закупалась, а в 2016—2018 годах импорт был незначительным — по 1,1 млн кВт·ч.

19 декабря 2019 года гендиректор «Белэнерго» Павел Дрозд говорил, что технические возможности белорусской энергосистемы позволяют нарастить поставки электроэнергии на украинский рынок 5−6 млрд кВт·ч. Однако использовать потенциальные возможности Беларусь в 2020 году не сможет, так как энергетический баланс Украины предусматривает на этом году импорт электроэнергии в объеме всего лишь 2,1 млрд кВт·ч. Хотя это не означает, что весь объем поставит Беларусь. «Все будет зависеть от того, с какой ценой, с какой себестоимостью будем предлагать электроэнергию на рынок Украины», — сказал Дрозд.

Недавно Украина Минск отказывается покупать украинскую электроэнергию. Киев хочет «работать на паритетных условиях»">обсуждала возможности экспорта своей электроэнергии в Россию и Беларусь. Глава Минэнерго Украины заявил о необходимости «работать на паритетных условиях». Однако Минск и Москва закрывают свои рынки от Киева.