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Александр Лукашенко: этот несчастный вирус сегодня ослаб, среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21
16.06.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не хочу сказать, что у нас все идеально, но радует то, что этот несчастный вирус сегодня ослаб. И вы попали в эту волну ослабленного вируса. В основном это уже не такие тяжелые больные, и среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21.
Поэтому берегите себя. Все остальное мы решим. Мы научились не только жить, но и бороться с этой болезнью.
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Александр Лукашенко: этот несчастный вирус сегодня ослаб, среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, Президент...
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