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Президент Беларуси: на нас сегодня навалились, наверное, пять пандемий
16.06.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потом на нас навалилась медицинская пандемия эта.
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Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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