ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

16.06.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что экономика в современном мире главное, сегодня очевидно всем. Но как быть с миллионами разорванных нитей в период порой необдуманного закрытия границ?

Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё

Мир после пандемии – это мир новых экономических возможностей.

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недавно, разговаривая со своим добрым другом Си Цзиньпином, председателем КНР… Он инициативно, не я его подстегнул к этому разговору, отметил, что белорусы очень много поставляют молочных продуктов, говядины, мясных изделий, подчеркнув, что им эта продукция нужна. И я понимаю, что нужна: полтора миллиарда человек надо кормить.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Какие темы обсудили главы государств

Когда он у меня спросил: «А какая у вас главная проблема?» – наверное, он рассчитывал, что я начну говорить про пандемию и прочее (я ему, конечно, об этом потом рассказал). Но я сказал, что самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной.

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

И говорю: хотелось бы, чтобы Китай, огромный Китай с такой мощнейшей огромной промышленностью, купил у нас то, что он покупает на международных рынках – в России, США особенно. Я ему говорю: знаешь, если ты купишь это у нас, китайцы вообще и не заметят, что из Беларуси что-то мы поставили на 5-10 миллиардов долларов. Он засмеялся и говорит: «Дайте нам список того, что вы хотите поставить на китайский рынок».

И сразу добавил: «Передайте белорусскому народу мою самую искреннюю и теплую благодарность. Китайский народ всегда будет помнить, что вы первыми пришли и отозвались на ту беду, которая постигла китайский народ в Ухане».

«Наши летчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом (читать далее).   

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Продадим этот опыт за 300 миллионов, это же достояние всего мира»

Александр Лукашенко о БелАЭС: «Реакторы самые безопасные, которые мы там устанавливаем»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Си Цзиньпин

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что экономика в современном мире...
 
Новости дня
Новости
 
Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика