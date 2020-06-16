Зайцев о продаже телеправ на ЧБ: «Зная некоторые реалии, несколько миллионов бюджета «Матч ТВ» себе снял. Если сюда дошло 200 тысяч, то это беда»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» порассуждал о телеправах на показ высшей лиги.

– Чемпионат Беларуси не приостановили из-за пандемии коронавируса. Говорили, что продали телеправа за 200 тысяч долларов.

– Если вы говорите, что «Матч ТВ» купил права на чемпионат Беларуси за 200 тысяч долларов, то это слезы, а не деньги.

– Федерация говорит, что еще меньше.

– Если меньше, то еще большие слезы. Сами посчитайте, «Матч ТВ» принадлежит «Газпром медиа». Зная некоторые реалии, несколько миллионов бюджета они себе сняли. Если сюда дошло 200 тысяч, то это беда.

Конечно, в ПФЛ сделали бы это жестче. Может, миллионов десять настреляли бы. Не буду загадывать, потому что фантазировать хорошо сидеть.

Продали и продали. Я бы здесь радовался тому, что действительно поднялась узнаваемость клубов и нашего футбола, – сказал Зайцев.

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