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28 градусов тепла и билеты за полцены. Завтра в Минске заработает аквапарк Dreamland

17.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра в столице под 30 градусов тепла и без дождя, а значит, впору открывать летний сезон, решили в единственном в стране открытом аквапарке Dreamland, который работает только летом. Цена билета на весь день вас порадует.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Летний сезон в аквапарке Dreamland на Орловской, 80 стартует уже завтра. Директор комплекса Алексей Мордашко поясняет: открываться решили, потому что наконец установилась хорошая погода, а также заработали другие летние площадки — например, аквапарк «Лебяжий».

— Сейчас звонков в колл-центр с вопросами об открытии становится все больше и больше. Поэтому решили открывать сезон, раз уж есть спрос и обстоятельства позволяют, — делится Алексей.

Открываться аквапарк будет постепенно. С 17 июня на территории комплекса заработают детская акватория и большой волновой бассейн — по словам собеседника, это самые популярные локации в аквапарке. С июля здесь пустят «ленивую» реку, а горки, возможно, в этом сезоне работать не будут.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как и раньше, на территории аквапарка будет работать масштабный фудкорт. Уже завтра он готов всех накормить, отмечает директор комплекса.

— В этом году у нас появились новые интересные операторы фудкорта. Они смогут приятно удивить наших гостей своим ассортиментом.

Аквапарк, как и прежде, будет работать только в хорошую погоду, когда вода будет прогреваться от 24 градусов и выше. В дни, когда синоптики обещают осадки или объявляют оранжевый уровень опасности, площадка будет закрыта. Поэтому перед походом в аквапарк обязательно проверяйте прогноз погоды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если обычно за входной билет в аквапарк нужно было заплатить порядка 30 рублей, то сейчас стоимость входа на площадку составит 10 рублей для ребенка и 15 рублей для взрослого. Квиток будет действовать весь день.

К слову, аквапарк Dreamland — один из самых больших открытых аквакомплексов в Европе. Его площадь составляет девять гектаров, так что соблюдать социальную дистанцию здесь проще простого. На территории размещены две тысячи лежаков и сотни зонтов. Организаторы рассчитывают, что в первое время смогут принимать около двух тысяч человек в день.

Если у вас остались вопросы, задайте их по этому телефону: 8 029 115-01-76

Когда: с 17 июня до конца лета; будни: 11.00−20.00, выходные: 10.00−20.00
Где: аквапарк Dreamland (ул. Орловская, 80)
Сколько: взрослый — 15 рублей, детский — 10 рублей (на весь день)

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