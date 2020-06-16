|
28 градусов тепла и билеты за полцены. Завтра в Минске заработает аквапарк Dreamland
17.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завтра в столице под 30 градусов тепла и без дождя, а значит, впору открывать летний сезон, решили в единственном в стране открытом аквапарке Dreamland, который работает только летом. Цена билета на весь день вас порадует.
Летний сезон в аквапарке Dreamland на Орловской, 80 стартует уже завтра. Директор комплекса Алексей Мордашко поясняет: открываться решили, потому что наконец установилась хорошая погода, а также заработали другие летние площадки — например,
— Сейчас звонков в колл-центр с вопросами об открытии становится все больше и больше. Поэтому решили открывать сезон, раз уж есть спрос и обстоятельства позволяют, — делится Алексей.
Открываться аквапарк будет постепенно. С 17 июня на территории комплекса заработают детская акватория и большой волновой бассейн — по словам собеседника, это самые популярные локации в аквапарке. С июля здесь пустят «ленивую» реку, а горки, возможно, в этом сезоне работать не будут.
Как и раньше, на территории аквапарка будет работать масштабный фудкорт. Уже завтра он готов всех накормить, отмечает директор комплекса.
— В этом году у нас появились новые интересные операторы фудкорта. Они смогут приятно удивить наших гостей своим ассортиментом.
Аквапарк, как и прежде, будет работать только в хорошую погоду, когда вода будет прогреваться от 24 градусов и выше. В дни, когда синоптики обещают осадки или объявляют оранжевый уровень опасности, площадка будет закрыта. Поэтому перед походом в аквапарк обязательно проверяйте прогноз погоды.
Если обычно за входной билет в аквапарк нужно было заплатить порядка 30 рублей, то сейчас стоимость входа на площадку составит 10 рублей для ребенка и 15 рублей для взрослого. Квиток будет действовать весь день.
К слову, аквапарк Dreamland — один из самых больших открытых аквакомплексов в Европе. Его площадь составляет девять гектаров, так что соблюдать социальную дистанцию здесь проще простого. На территории размещены две тысячи лежаков и сотни зонтов. Организаторы рассчитывают, что в первое время смогут принимать около двух тысяч человек в день.
Если у вас остались вопросы, задайте их по этому телефону: 8 029 115-01-76
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра в Минске 28 градусов тепла и без дождя, а значит, впору открывать летний сезон, решили в единственном в стране открытом аквапарке Dreamland, который работает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)