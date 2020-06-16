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Лукашенко о параде на Красной площади: ну поедем проведем
17.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Представители Беларуси будут участвовать в параде Победы в Москве 24 июня.
Об этом сообщил Александр Лукашенко в ходе поездки в Гродно 16 июня, однако своего личного присутствия не подтвердил.
«Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела - надо проводить. Ну, поедем проведем парад», -
В то же время президент отметил, что в России наблюдается непростая обстановка с коронавирусом.
«Обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись», - добавил президент.
Сам Лукашенко уверен, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с пандемией.
«Тот, кто изолировал народ, получил вторую волну, - заметил он. - Я не хочу сказать, что у нас все идеально, тем более будучи в Гродно - я же знаю обстановку. Но мы рады тому, что Витебская область, откуда это все пошло, Минск, Минская область восстанавливаются», - сказал он.
Ранее сообщалось, что в параде на Красной площади будет присутствовать министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин. Военное ведомство сообщает, что в Москву уже прибыла белорусская сводная рота почетного караула, чтобы пройти в строю по Красной площади.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее сообщал, что в Москве на параде ожидают присутствия президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако официального подтверждения визита белорусского президента в Москву 24 июня еще не было.
Во время поездки в Гродно президент также
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Представители Беларуси будут участвовать в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил Александр Лукашенко в ходе поездки в Гродно 16 июня, однако своего личного...
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