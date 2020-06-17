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Назван город, где ситуация с коронавирусом ухудшается. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 17 июня

17.06.2020 06:18 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 17 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,1 миллиона. Скончались – 438,8 тысячи человек, излечились – 3,92 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 2,13 миллиона;
  • Бразилия: 888,3 тысячи;
  • Россия: 544,7 тысячи;
  • Индия: 343,1 тысячи.
  • Британия: 299,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 116,7 тысячи;
  • Бразилия: 44 тысячи;
  • Британия: 42,1 тысячи;
  • Италия: 34,4 тысячи;
  • Франция: 29,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Главное по обстановке в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 55 369 случаев коронавируса. Поправились 31 273 человека, умерли – 318.
  • Минские власти ужесточат меры по соблюдению санэпидрежима на рынках и объектах торговли. Проверки показали, что не все сотрудники сферы обслуживания следуют правилам. Например, часто маски у продавцов находятся на подбородке, перчатки лежат рядом с кассой, а не надеты на руки, парикмахеры обслуживают посетителей без СИЗ. «По наблюдениям, персонал объектов стал более расслабленным, чем в предыдущий месяц. Эту ситуацию нужно исправлять», – заявила начальник главного управления торговли и услуг Нина Емельянова.
  • Минздрав Литвы снова внес Беларусь в список стран, где ситуация с ковидом остается сложной. Вместе с республикой в перечне еще 44 страны: это Россия, Бразилия, США, Великобритания и так далее. 
  • За последнюю неделю, с 8 до 15 июня, в Полоцком районе зафиксировали около 150 новых эпизодов коронавируса. Это почти в три раза больше, чем за предыдущие семь дней – с 1 по 8 июня. То есть эпидемия здесь развилась быстро. По открытым данным, с начала года в Полоцке и Полоцком районе выявили 407 подтвержденных заражений инфекцией. Это на 148 случаев больше, чем передавали неделю назад. 11 дней назад, 5 июня, в Полоцке прошел крестный ход в память святой Евфросинии Полоцкой. В нем приняли участие около 200 человек.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
 
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К утру 17 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,1 миллиона. Скончались – 438,8 тысячи человек, излечились – 3,92 миллиона. Такие данные показаны на...
 
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