Назван город, где ситуация с коронавирусом ухудшается. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 17 июня

Источник материала: KYKY

К утру 17 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,1 миллиона. Скончались – 438,8 тысячи человек, излечились – 3,92 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 2,13 миллиона;

Бразилия: 888,3 тысячи;

Россия: 544,7 тысячи;

Индия: 343,1 тысячи.

Британия: 299,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 116,7 тысячи;

Бразилия: 44 тысячи;

Британия: 42,1 тысячи;

Италия: 34,4 тысячи;

Франция: 29,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 55 369 случаев коронавируса. Поправились 31 273 человека, умерли – 318.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 55 369 случаев коронавируса. Поправились 31 273 человека, умерли – 318. Минские власти ужесточат меры по соблюдению санэпидрежима на рынках и объектах торговли. Проверки показали, что не все сотрудники сферы обслуживания следуют правилам. Например, часто маски у продавцов находятся на подбородке, перчатки лежат рядом с кассой, а не надеты на руки, парикмахеры обслуживают посетителей без СИЗ. «По наблюдениям, персонал объектов стал более расслабленным, чем в предыдущий месяц. Эту ситуацию нужно исправлять», – заявила начальник главного управления торговли и услуг Нина Емельянова.

меры по соблюдению санэпидрежима на рынках и объектах торговли. Проверки показали, что не все сотрудники сферы обслуживания следуют правилам. Например, часто маски у продавцов находятся на подбородке, перчатки лежат рядом с кассой, а не надеты на руки, парикмахеры обслуживают посетителей без СИЗ. «По наблюдениям, персонал объектов стал более расслабленным, чем в предыдущий месяц. Эту ситуацию нужно исправлять», – заявила начальник главного управления торговли и услуг Нина Емельянова. Минздрав Литвы снова внес Беларусь в список стран, где ситуация с ковидом остается сложной. Вместе с республикой в перечне еще 44 страны: это Россия, Бразилия, США, Великобритания и так далее.

Беларусь в список стран, где ситуация с ковидом остается сложной. Вместе с республикой в перечне еще 44 страны: это Россия, Бразилия, США, Великобритания и так далее. За последнюю неделю, с 8 до 15 июня, в Полоцком районе зафиксировали около 150 новых эпизодов коронавируса. Это почти в три раза больше, чем за предыдущие семь дней – с 1 по 8 июня. То есть эпидемия здесь развилась быстро. По открытым данным, с начала года в Полоцке и Полоцком районе выявили 407 подтвержденных заражений инфекцией. Это на 148 случаев больше, чем передавали неделю назад. 11 дней назад, 5 июня, в Полоцке прошел крестный ход в память святой Евфросинии Полоцкой. В нем приняли участие около 200 человек.

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