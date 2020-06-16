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Виталий Дьяков: «Лукашенко понимает: если ввести карантин, то встанут шахты в Солигорске. А на этом почти вся страна держится»

17.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков объяснил, почему в Беларуси не ввели карантин из-за пандемии коронавируса.

– Как человек поигравший в Беларуси, понимаете, как страна живет с позицией Лукашенко по коронавирусу? Мол, вы же не видите, что он летает, вот и я не вижу его.

– Он просто понимает: если ввести карантин, то встанут шахты в Солигорске. А на этом почти вся страна держится. Страна, к слову, не богатая. Если еще люди на 1-2 месяца останутся без работы, то вообще неизвестно, чем все кончится. Что еще ему остается говорить, кроме того, что коронавируса нет?

– Вы однажды сказали, что хотели бы играть в Европе, если речь не про Беларусь. Вам потом припоминали?

– Да, на крупнейшем белорусском сайте. У них там свой «Чемпионат.ком». Припомнили все, и мои высказывания и взаимоотношения с болельщиками… А я ведь сказал с юмором. Никогда ничего не имел против Беларуси, – сказал Дьяков.

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Экс-защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков объяснил, почему в Беларуси не ввели карантин из-за пандемии коронавируса.
 
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