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«Прорыв» от британских медиков доступен и в Беларуси

17.06.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британские медики сообщили, что дексаметазон на треть снижает смертность среди тяжелых коронавирусных больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких.


Фото Reuters

Смертность среди пациентов с ковидом, подключенных к ИВЛ, доходит до 88%, пишет "Солидарность".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал результаты британского исследования «спасительным научным прорывом».  Дексаметазон оказался первым препаратом, позволяющим существенно снизить смертность среди коронавирусных больных, которым требуется ИВЛ и кислородная поддержка.

Этот стероид был изобретен в 1957 году и десятилетиями использовался как противовоспалительное средство. Сейчас дексаметазон производится в нашей стране на предприятии «Белмедпрепараты». Это лекарство имеет ряд побочных эффектов и продается только по рецепту. Кстати, оно не рекомендовано пациентам с легкой формой ковида.
 
 
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Британские медики сообщили, что дексаметазон на треть снижает смертность среди тяжелых коронавирусных больных, которые находятся на искусственной вентиляции...
 
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