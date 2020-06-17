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«Прорыв» от британских медиков доступен и в Беларуси
17.06.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Британские медики сообщили, что дексаметазон на треть снижает смертность среди тяжелых коронавирусных больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких.
Фото Reuters
Смертность среди пациентов с ковидом, подключенных к ИВЛ, доходит до 88%, пишет
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал результаты британского исследования «спасительным научным прорывом». Дексаметазон оказался первым препаратом, позволяющим существенно снизить смертность среди коронавирусных больных, которым требуется ИВЛ и кислородная поддержка.
Этот стероид был изобретен в 1957 году и десятилетиями использовался как противовоспалительное средство. Сейчас дексаметазон производится в нашей стране на предприятии «Белмедпрепараты». Это лекарство имеет ряд побочных эффектов и продается только по рецепту. Кстати, оно не рекомендовано пациентам с легкой формой ковида.
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Британские медики сообщили, что дексаметазон на треть снижает смертность среди тяжелых коронавирусных больных, которые находятся на искусственной вентиляции...
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