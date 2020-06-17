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Обоняние не вернулось: переболевший COVID-19 принц Чарльз рассказал о своем здоровье

17.06.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обоняние не вернулось: переболевший COVID-19 принц Чарльз рассказал о своем здоровье

Британский принц Чарльз, который вылечился от коронавируса, рассказал о своем здоровье, пишет The Independent.

По словам сына королевы Елизаветы II, после выздоровления от COVID-19 у него не восстановилось обоняние и ощущение вкуса.

Принц встретился с сотрудниками больницы Джефф Миллс в Лондоне и рассказал о последствиях перенесенной инфекции.

По словам представителя королевской семьи, он до сих пор замечает у себя потерю ощущений.

Напомним, что принц Чарльз 25 марта сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Он изолировался, спустя несколько дней сообщил о выздоровлении.

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Британский принц Чарльз, который вылечился от коронавируса, рассказал о своем здоровье, пишет The Independent. По словам сына королевы Елизаветы II, после выздоровления...
 
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