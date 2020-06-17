|
Обоняние не вернулось: переболевший COVID-19 принц Чарльз рассказал о своем здоровье
17.06.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Британский принц Чарльз, который вылечился от коронавируса, рассказал о своем здоровье,
По словам сына королевы Елизаветы II, после выздоровления от COVID-19 у него не восстановилось обоняние и ощущение вкуса.
Принц встретился с сотрудниками больницы Джефф Миллс в Лондоне и рассказал о последствиях перенесенной инфекции.
По словам представителя королевской семьи, он до сих пор замечает у себя потерю ощущений.
Напомним, что принц Чарльз 25 марта сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Он изолировался, спустя несколько дней сообщил о выздоровлении.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский принц Чарльз, который вылечился от коронавируса, рассказал о своем здоровье, пишет The Independent. По словам сына королевы Елизаветы II, после выздоровления...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)