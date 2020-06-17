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Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

17.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

— В последнее время я стала замечать, что в магазинах, на рынке и других общественных местах, многие граждане не носят маски. На мой вопрос, почему вы не соблюдаете меры безопасности, некоторые отвечают, что они здоровы и маски им не нужны. Мне кажется, что это неправильно, ведь опасность заражения коронавирусной инфекцией всё ещё актуальна. Скажите, пожалуйста, когда и как следует использовать вышеназванное средство индивидуальной защиты?

Ольга, г. Несвиж.

На вопрос читателя “НН” отвечает районный врач-инфекционист Несвижской ЦРБ Сергей Бруцкий:

— Маску необходимо надевать при посещении любых общественных мест, таких как магазины и общественный транспорт, где вы можете оказаться в близком контакте с другими людьми. Она позволяет снизить риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, в том числе новой коронавирусной инфекцией. Маска помогает защитить вас, если вы встретитесь с больным человеком, а также защитит других людей от заражения, если вы больны или являетесь бессимптомным носителем вирусной инфекции.

Нарушение «масочного режима» может привести к ускорению распространения коронавируса, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии. Пока регистрируются новые случаи заболевания, опасность распространения инфекции сохраняется. Строгое соблюдение ограничений позволит прервать цепочку передачи инфекции и постепенно свести заболеваемость к минимуму. Поэтому ответственный подход к соблюдению ограничительных мер является залогом более скорого их снятия.

Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом. Во-первых, перед тем как надеть маску, нужно обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской. Нельзя касаться маски во время использования. В случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом. Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Снимая маску, необходимо держать её за резинки сзади (не прикасаясь к передней части). После снятия сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Корреспонденты “НН” провели мониторинг, посетив самые крупные торговые объекты города. Результат – налицо. Ну или на лицах, как вы сами видите. 

А вы носите медицинскую маску в общественных местах?

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Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты? Загрузка ...

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

 

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

 

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

Почему несвижане не носят маски? Когда и как следует использовать средство индивидуальной защиты?

А вы носите маску в общественных местах?


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— В последнее время я стала замечать, что в магазинах, на рынке и других общественных местах, многие граждане не носят
 
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