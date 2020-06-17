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ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина как препарата для борьбы с коронавирусом

17.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина как препарата для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении испытаний гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19, сообщает ТАСС.

Как пояснила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, решение принято на основе анализа ряда исследований.

При этом она подчеркнула, что это нельзя считать рекомендацией ВОЗ для прекращения лечения коронавируса этим препаратом. Остановлены лишь его испытания.

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Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении испытаний гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19, сообщает ТАСС. Как пояснила эксперт ВОЗ...
 
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