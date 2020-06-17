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Пресс-секретаря Тихановской арестовали на 15 суток

18.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогеру Александру Кабанову суд вынес 15 суток ареста

Рассмотрение административного дела пресс-секретаря инициативной группы претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, известного блогера Александра Кабанова продолжилось 17 июня в суде Брестского района.

Кабанова после задержания 15 июня поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД г. Бреста, где он провел ночь до суда.

Блогер в суде заявил ходатайство об участии в процессе адвоката и поэтому судья Сергей Маручек объявил перерыв до 16-30 17 июня.

Правозащитник Владимир Величкин сообщил, что Александра Кабанова после судебного заседания вернули обратно в ИВС. До сих пор так и неизвестно, смог ли подзащитный встретиться со своим адвокатом.

Протокол административного правонарушения в отношении блогера составлен по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за призывы 7 мая во время ”кормления голубей" в Бресте.

Сегодня Кабанов требует провести проверку по факту препятствия в праве на защиту.

Адвокат обращает внимание, что в деле нет протокола задержания – только копия, указывает на другие недостатки. Просит вернуть материалы дела на доработку.

Объяснения дает участковый Сергей Максимович, говорит, что Кабанов отказался получать протокол, считает, что дело можно рассматривать.

Адвокат ходатайствует истребовать копию протокола для сравнения – ходатайство удовлетворено.


Кабанов заявляет в суде, комментируя что его ролик "На чем держится власть Лукашенко" призывал граждан всего лишь  "покормить голубей". Он говорит:  ”Я имею право критиковать действия власти, это мне гарантирует Конституция, и мне это вот всё вменяют".

Александр Кабанов попросил сделать перерыв, поскольку не совсем хорошо чувствует себя после перенесенного коронавируса.

После перерыва и просмотра видеозаписи событий выносится постановление о привлечении Кабанова к аресту сроком на 15 суток. Отсчет с 15 июня.
 
Теги: Брест
 
 
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Блогеру Александру Кабанову суд вынес 15 суток ареста
 
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