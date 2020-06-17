|
Prior SoftPos: прием платежей с помощью смартфона
17.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вместо терминала – смартфон. «Приорбанк» и международная платежная система Visa запускают революционную услугу эквайринга Prior SoftPos. Она поможет оптимизировать процесс продаж и упростить прием платежей. Особенно удобным такое решение будет для представителей малого и среднего бизнеса. Запуск Prior SoftPOS – это еще одно решение, направленное на поддержку бизнеса в текущих условиях, но не единственное.
Пользоваться смартфоном для осуществления платежей – практичный и доступный тренд. Говоря об этом, подразумеваем в первую очередь оплату. Теперь принимать платежи также можно посредством смартфона на базе Android с установленным приложением. Никакого дополнительного оборудование не требуется.
«Приорбанк» стал драйвером тренда бесконтактных платежей. Подобное решение – первое в СНГ. Пользоваться приложением можно бесплатно. Из затрат – лишь единоразовый платеж за подключение и оплата услуг эквайринга.
Услуга эквайринга Prior SoftPos позволяет принимать платежи с любых бесконтактных устройств, включая смартфоны Apple. Рассчитан сервис в первую очередь на малый и средний бизнес, к примеру, участников фестивалей, ярмарок или таксистов. Это комфортно и быстро, а значит повышает лояльность клиента. Такого инновационного решения ждали давно.
Работает приложение Prior SoftPos максимально понятно. Есть возможность отправки банковского чека по смс или электронной почте. Особо уделили внимание безопасности – и здесь тоже есть новинка.
Запуск Prior SoftPOS — еще одно решение по поддержке предпринимательства в Беларуси наряду с другими инициативами. Так, с начала года общая сумма кредитов, которые выдал «Приорбанк» на развитие бизнеса в рамках совместной программы с Банком Развития и Всемирным Банком, составляет порядка 20 миллионов белорусских рублей. Средства направлены на развитие инвестиционных проектов в регионах Беларуси, а также на поддержку производителей медицинских средств защиты и медицинского оборудования в период распространения коронавирусой инфекции.
Для поддержки вновь созданных компаний «Приорбанк» проводит акции, среди которых трехмесячное бесплатное обслуживание в рамках любого пакета услуг, бесплатный и круглосуточный внос выручки через терминалы самообслуживания, беспроцентное перечисление заработной платы, бесплатные сервисы для удаленной работы. И это только часть всех мер банка, направленных на поддержку белорусского бизнеса.
Можно с уверенностью сказать, что «Приорбанк» действительно заботится об интересах своих клиентов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо терминала – смартфон. «Приорбанк» и международная платежная система Visa запускают революционную услугу эквайринга Prior SoftPos. Она поможет оптимизировать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)