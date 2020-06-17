Prior SoftPos: прием платежей с помощью смартфона

Источник материала: ОНТ

Вместо терминала – смартфон. «Приорбанк» и международная платежная система Visa запускают революционную услугу эквайринга Prior SoftPos. Она поможет оптимизировать процесс продаж и упростить прием платежей. Особенно удобным такое решение будет для представителей малого и среднего бизнеса. Запуск Prior SoftPOS – это еще одно решение, направленное на поддержку бизнеса в текущих условиях, но не единственное.

Пользоваться смартфоном для осуществления платежей – практичный и доступный тренд. Говоря об этом, подразумеваем в первую очередь оплату. Теперь принимать платежи также можно посредством смартфона на базе Android с установленным приложением. Никакого дополнительного оборудование не требуется.

«Приорбанк» стал драйвером тренда бесконтактных платежей. Подобное решение – первое в СНГ. Пользоваться приложением можно бесплатно. Из затрат – лишь единоразовый платеж за подключение и оплата услуг эквайринга.

Ярослав Андреянов, директор Департамента по работе с малыми и средними предприятиями «Приорбанка»: «Для того, чтобы подключиться к этой услуге, вам всего лишь нужно оставить заявку на сайте "Приорбанка" в разделе "Бизнесу". После чего с вами свяжется сотрудник банка и скажет обо всех необходимых документах, которые вам необходимы для того, чтобы подключиться непосредственно к эквайрингу банка. После того, как банк проведет процедуру идентификации магазина, мы вышлем владельцу на указанный номер мобильного телефона сообщение с идентификационным кодом».

Услуга эквайринга Prior SoftPos позволяет принимать платежи с любых бесконтактных устройств, включая смартфоны Apple. Рассчитан сервис в первую очередь на малый и средний бизнес, к примеру, участников фестивалей, ярмарок или таксистов. Это комфортно и быстро, а значит повышает лояльность клиента. Такого инновационного решения ждали давно.

Ярослав Андреянов, директор Департамента по работе с малыми и средними предприятиями «Приорбанка»: «Ответы, которые давали наши клиенты, какие сложности они видят в использовании эквайринга, заключались как раз в том, что оборудование стоит достаточно дорого. Его нужно обслуживать. А также по данному оборудованию требуется определенное время на программирование».

Работает приложение Prior SoftPos максимально понятно. Есть возможность отправки банковского чека по смс или электронной почте. Особо уделили внимание безопасности – и здесь тоже есть новинка.

Ярослав Андреянов, директор Департамента по работе с малыми и средними предприятиями «Приорбанка»: «Данное приложение разрабатывалось совместно и международным IT-холдингом IBA Grouр. Наш партнер проводил сертификацию приложения совместно с международными платежными системами Visa, Mastercard, а также с национальной платежной системой БЕЛКАРТ и получил все необходимые разрешения для запуска данного проекта. Решение полностью безопасное. Также хочу отметить, что в данном решении мы впервые используем технологию, это новая технология, по безопасному вводу пин-кода в смартфоне».

Запуск Prior SoftPOS — еще одно решение по поддержке предпринимательства в Беларуси наряду с другими инициативами. Так, с начала года общая сумма кредитов, которые выдал «Приорбанк» на развитие бизнеса в рамках совместной программы с Банком Развития и Всемирным Банком, составляет порядка 20 миллионов белорусских рублей. Средства направлены на развитие инвестиционных проектов в регионах Беларуси, а также на поддержку производителей медицинских средств защиты и медицинского оборудования в период распространения коронавирусой инфекции.

Для поддержки вновь созданных компаний «Приорбанк» проводит акции, среди которых трехмесячное бесплатное обслуживание в рамках любого пакета услуг, бесплатный и круглосуточный внос выручки через терминалы самообслуживания, беспроцентное перечисление заработной платы, бесплатные сервисы для удаленной работы. И это только часть всех мер банка, направленных на поддержку белорусского бизнеса.

Можно с уверенностью сказать, что «Приорбанк» действительно заботится об интересах своих клиентов.

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