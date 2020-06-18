А что, это идея! Проверяйтесь на COVID возле кустов жасмина и роз

Источник материала: Виртуальный Брест

Мак, васильки на городских газонах и ухоженный городской дворик. Проверяйтесь на COVID-19 возле кустов жасмина и роз.





Есть своеобразная прелесть в том, что городские газоны и дворы многоэтажек перестали выкашивать. Сразу вспоминаешь детство, проходившее в зарослях травы, верблюжьих колючек, крапивы и кустов конопли. А у бабушки в деревне на печке всегда лежали погремушки из высушенных головок мака.





На улице сейчас цветут обалденные кусты жасмина и роз, наполняя воздух упоительным ароматом. Можно сразу провериться на коронавирусную инфекцию, если нюх не потерял, вроде бы здоров.





Среди газонов на улице Мицкевича целые поляны ромашек и васильков. Там и сям радуют глаз алые цветки мака, который из-за борьбы с наркоманией практически вывели. Я до сих пор не знаю, какие сорта мака содержат опиаты, поэтому на даче всё эти красивые цветы извели. Поди, потом доказывай участковому, что это за «фрукт».