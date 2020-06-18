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А что, это идея! Проверяйтесь на COVID возле кустов жасмина и роз

18.06.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мак, васильки на городских газонах и ухоженный городской дворик. Проверяйтесь на COVID-19 возле кустов жасмина и роз.

А что, это идея! Проверяйтесь на COVID возле кустов жасмина и роз

Есть своеобразная прелесть в том, что городские газоны и дворы многоэтажек перестали выкашивать. Сразу вспоминаешь детство, проходившее в зарослях травы, верблюжьих колючек, крапивы и кустов конопли. А у бабушки в деревне на печке всегда лежали погремушки из высушенных головок мака.

А что, это идея! Проверяйтесь на COVID возле кустов жасмина и роз

На улице сейчас цветут обалденные кусты жасмина и роз, наполняя воздух упоительным ароматом. Можно сразу провериться на коронавирусную инфекцию, если нюх не потерял, вроде бы здоров.

А что, это идея! Проверяйтесь на COVID возле кустов жасмина и роз

Среди газонов на улице Мицкевича целые поляны ромашек и васильков. Там и сям радуют глаз алые цветки мака, который из-за борьбы с наркоманией практически вывели. Я до сих пор не знаю, какие сорта мака содержат опиаты, поэтому на даче всё эти красивые цветы извели. Поди, потом доказывай участковому, что это за «фрукт».

 
 
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  Мак, васильки на городских газонах и ухоженный городской дворик. Проверяйтесь на COVID-19 возле кустов жасмина и роз. Есть своеобразная прелесть в том, что городские...
 
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