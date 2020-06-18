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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспортная карта белорусских продуктов расширилась С начала года более чем на 5,5 % увеличилось производство молока и почти на столько же - мяса в агросекторе страны. Об этом в интервью АТН заявил заместитель министра...

С начала года более чем на 5,5 % увеличилось производство молока и почти на столько же - мяса в агросекторе страны. Об этом в интервью АТН заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло. При этом работа в сельхозорганизациях ни на день не останавливалась из-за распространения коронавирусной инфекции. К рекомендациям медиков отнеслись очень серьезно. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расширилась и экспортная карта нашего продовольствия. В 2019 белорусские продукты поставлялись в 83 страны, а в этом уже в 92. Всего же продукция отечественного агросектора экспортируется более чем в 130 государств.