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На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус
18.06.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые диагностические возможности. Проверять донорскую кровь на COVID-19 начнут на базе Минской областной станции переливания крови в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уже месяц тут успешно исследуют пробы биоматериала жителей, у которых подозревается коронавирус. Донорскую кровь начнут проверять с 1 июля.
Владимир Свито, главный врач Минской областной станции переливания крови:
При работе с пробами врачи полностью защищены, без специальных костюмов они не могут войти в «грязную зону». Кстати, в лаборатории недавно сделали ремонт, установили современное высокотехнологичное оборудование. Теперь 120 тестов можно проверить за смену, а через сутки результаты поступают в медицинское учреждение.
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Новости Беларуси. Новые диагностические возможности. Проверять донорскую кровь на COVID-19 начнут на базе Минской областной станции переливания крови в Молодечно,...
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