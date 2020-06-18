«Обидно работать за такие деньги». Фельдшеры из Логойска жалуются на зарплаты

Источник материала: Tut.by

«Второй месяц подряд нам приходит непонятная зарплата. Мне не ясно, почему я отработала почти 2 ставки, но у меня в расчетнике при этом сумма всего 1050 рублей», рассказывает одна из фельдшеров Логойского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи. Недовольны зарплатой и ее коллеги. Медики говорят, что сравнивали суммы в своих расчетниках с теми, что получают фельдшеры из Боровлян, и их заработки оказались гораздо меньше, хотя по сложности их труд не уступает.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фельдшеры Логойского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи обращаются в нашу редакцию не в первый раз. В мае, они рассказывали, что их фельдшерская находится рядом с приемным отделением ЦРБ, где принимают больных с температурой, пневмониями и, возможно, коронавирусом.

— Чтобы попасть на улицу, нам нужно пройти мимо этих пациентов, — говорила одна из фельдшеров. — Но кто может гарантировать, что мы не заразимся в коридоре? Мы просим выделить нам другое помещение.

Тогда же работники скорой жаловались и на то, что после их перевода в Минский областной центр скорой медицинской помощи у них стали маленькие зарплаты, хотя работы прибавилось — приходилось работать и за диспетчеров, потому что их не хватало, и на вызовы ездить. Проблема с помещением вскоре после обращения была решена. Работники подумали, что и с оплатой их труда постепенно все устаканится. Однако в июне они снова получили меньше, чем ожидали.

— Мы уже молчим про доплаты за работу, связанную с инфекциями, которые положены медикам по президентскому указу. Здесь вообще какая-то история непонятная, — говорят работники скорой помощи — их всего 11 в отделении. — Подали списки — начались вопросы, мол, однократный контакт не оплачивается, перевозки больных с коронавирусом под вопросом, возможно, тоже не оплатят. Оплачивается только рабочая смена, если ты на вызов съездил к зараженному. Если перевез, к примеру, на КТ — это под вопросом. За прошлый месяц «коронавирусные» нам заплатили.

— Лично у меня была доплата за двое суток 602 рубля, — рассказывает одна из фельдшеров. — А в этом месяце мы не знаем, оплатят ли нам что-то. Расчетники за май уже пришли, там доплат нет. Но сказали, что будут оплачивать в межрасчетный период. А когда это будет, не ясно. Но сейчас даже не об этом. Второй месяц подряд нам приходит непонятная зарплата. Мне не ясно, почему я отработала 302 часа и у меня в расчетнике при этом 1050 рублей.

Фельдшеры отмечают, что непонятные суммы в расчетниках у всех, не у кого-то одного.

— 300 часов отработать — это почти 2 ставки. У нас сейчас нет диспетчеров, их только два. Берем добровольно подработки диспетчерские. Лично я взяла 60 часов. За это 150 рублей доплата, — продолжает фельдшер. — За такие деньги не хочется выходить на работу. Но тогда не будет кому работать. Мы выезжаем и на пожары, и на ДТП. Работаем по одному фельдшеру в бригаде. И никаких доплат за это.

По словам работников, раньше, до присоединения к Минскому областному центру скорой медицинской помощи, они получали около 1200 рублей за 250 отработанных часов.

— Смотрели расчетник фельдшера из Боровлян. За 192 отработанных часа он получил 1000 рублей зарплаты. А мы отработали по 300 часов, и у нас зарплата такая же. Как такое может быть? — задаются вопросом работники. — Начали разбираться в наших расчетниках. Оказалось, там нет надбавок нормальных ни за сложность, ничего нет. Руководство объяснило это тем, что такие данные передали им из районной больницы при переводе.

Как рассказывают фельдшеры, когда ввели новую систему оплаты труда бюджетникам, им надбавками за сложность дотягивали заработки до уровня декабря 2019 года. Поэтому проценты, по которым они рассчитываются, поставлены были исходя из этих соображений.

— Зарплаты при переходе у нас не упали. Их дотянули за счет сложности до декабрьских. И получилось, что у меня, к примеру, со второй категорией сложность стоит 43%, — рассказывает еще одна фельдшер. — У моей коллеги первая категория, но у нее всего 33% за сложность труда. Эти проценты можно поднимать до 200, но на это никто не обращает внимание. Обращаемся за каким-то комментарием в наш центр, экономисты говорят какую-то ерунду. Что эти проценты поднять нельзя. Но ведь мы раньше по одному не работали.

— По поводу того, что у боровлянских фельдшеров зарплаты выше, нам приводят аргумент, что в Боровлянах сложнее работать. Мол, там тоже фельдшерские бригады ездят по одному. Но там есть еще реанимационные бригады, и врачебные. У нас две фельдшерские бригады, в них по одному фельдшеру, — включилась в разговор еще одна работница. — Хотелось бы нормальную зарплату, справедливую. Мы говорим о реальных цифрах, не о чем-то сверхъестественном. Очень обидно работать за такие деньги. Мы на работу ходим с удовольствием, любим ее, на все вызовы ездим, никогда ни от чего не отказываемся.

За комментарием по поводу оплаты труда фельдшеров мы обратились в Минский областной центр скорой медицинской помощи, однако получить его не удалось.