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Опубликовано полное расписание перенесенного Евро-2020

18.06.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание чемпионата Европы-2020, перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса.  


Reuters

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, как и предполагалось, он будет проведен в 12 городах, все из которых подтвердили готовность принять игры: в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Откроет чемпионат матч Турции и Италии 11 июня в Риме. Сборная России проведет две игры в Санкт-Петербурге против Бельгии и Финляндии 12 и 16 июня соответственно, а 21 июня в Копенгагене встретится с Данией. Также в Санкт-Петербурге 2 июля пройдет один из четвертьфиналов турнира.  

Финал 11 июля примет лондонский «Уэмбли». Полное расписание матчей смотрите тут

Напомним, ранее стало известно о том,  когда сборная Беларуси проведет стыковой матч с Грузией.

 
 
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