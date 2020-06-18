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В Атланте не прекращаются акции протеста после гибели афроамериканца

18.06.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Атланте не прекращаются акции протеста после гибели афроамериканца. Окружная прокуратура штата Джорджия уже выдвинула обвинения против одного из экс-полицейских в убийстве Рэйшарда Брукса, и ему грозит пожизненный срок или смертная казнь. По сообщениям американских СМИ, жители Атланты жалуются, что не могут дозвониться по номеру 911. Они опасаются, что город может остаться без охраны. Тем временем протестующие вышли на новый уровень - у военных был украден бронетранспортер. 

Во Франции без работы могут остаться почти 5 тысяч человек 


Тысячи работников завода "Рено" приняли участие в акции протеста на севере центральной Франции. Как ожидается, автопроизводитель сократит около 15 тысяч рабочих мест. И тогда только во Франции без работы останутся почти 5 тысяч человек. Все это происходит на фоне растущей безработицы и наступающей из-за коронавирусного кризиса рецессии.

 
 
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В Атланте не прекращаются акции протеста после гибели афроамериканца. Окружная прокуратура штата Джорджия уже выдвинула обвинения против одного из...
 
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