Источник материала: БT

Во Франции без работы могут остаться почти 5 тысяч человек

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Атланте не прекращаются акции протеста после гибели афроамериканца В Атланте не прекращаются акции протеста после гибели афроамериканца. Окружная прокуратура штата Джорджия уже выдвинула обвинения против одного из...

В Атланте не прекращаются акции протеста после гибели афроамериканца. Окружная прокуратура штата Джорджия уже выдвинула обвинения против одного из экс-полицейских в убийстве Рэйшарда Брукса, и ему грозит пожизненный срок или смертная казнь. По сообщениям американских СМИ, жители Атланты жалуются, что не могут дозвониться по номеру 911. Они опасаются, что город может остаться без охраны. Тем временем протестующие вышли на новый уровень - у военных был украден бронетранспортер.Тысячи работников завода "Рено" приняли участие в акции протеста на севере центральной Франции. Как ожидается, автопроизводитель сократит около 15 тысяч рабочих мест. И тогда только во Франции без работы останутся почти 5 тысяч человек. Все это происходит на фоне растущей безработицы и наступающей из-за коронавирусного кризиса рецессии.