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Европейские города вводят локальные карантины из-за вспышки коронавируса

18.06.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд городов по всей Европе ввели локальные карантины из-за вспышек новых случаев коронавирусной болезни.



Об этом сообщает Euractiv.

«Во многих городах Европы были применены локальные карантины из-за вспышки новых случаев COVID-19», - говорится в публикации.

Среди них, как пишет издание, закрытие школ и детсадов в немецком округе Гютерсло, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Учебные заведения будут закрыты до начала летних каникул 29 июня. Такие меры были введены для замедления распространения коронавируса после локальной вспышки, которая началась на одном из местных производств.

Кроме того, на севере Греции все жители общины Эхинос в Ксанте были подвержены строгому карантину на семь дней, чтобы избежать распространения COVID-19. В последние дни в регионе зарегистрировано 73 новых случая и 4 смерти.

В Словении руководитель группы, консультирующей Министерство здравоохранения по коронавирусу, призвал к немедленному введению жестких мер после того, как в некоторых соседних странах было зарегистрировано увеличение числа новых инфекций.


Между тем Болгария сообщила о рекордно высоком уровне новых случаев коронавируса. Число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3453 в среду после того, как за последние сутки было подтверждено 112 новых инфекций. По меньшей мере, в 35 человек в Шуменском районе обнаружили коронавирус из-за халатности местного фельдшера.

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 18 июня количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 8406068 человек.
 
 
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Ряд городов по всей Европе ввели локальные карантины из-за вспышек новых случаев коронавирусной болезни.
 
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