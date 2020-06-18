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Роман Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в «Восточном партнерстве»

18.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Роман Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в «Восточном партнерстве»

Инициатива Европейского союза «Восточное партнерство» должна ориентироваться на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми результатами для простых граждан. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам саммита глав государств и правительств стран — участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, основное внимание во время саммита было уделено преодолению последствий пандемии коронавируса. Роман Головченко выразил признательность Европейскому союзу за поддержку усилий Беларуси в борьбе с вирусом.
 
Роман Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в «Восточном партнерстве»
 
«Мы разделяем ключевые подходы Евросоюза в отношении принципов «Восточного партнерства». Эти принципы, по нашему мнению, должны базироваться на основе дифференциации и совместного управления. Мы исходим из того, что страны — участницы «Восточного партнерства» должны сами определять те проекты, которые представляют для них интерес, а не воспринимать советы, которые могут быть навязаны», — сказал премьер-министр.
 
Роман Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в «Восточном партнерстве»
 
Глава белорусского правительства отметил, что индивидуальный подход к сотрудничеству не должен приводить к так называемому многоскоростному «Восточному партнерству». «Необходимо сохранить ориентацию инициативы на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми результатами для простых граждан», — подчеркнул он.
 
Роман Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в «Восточном партнерстве»
 
Белорусская сторона, по словам Романа Головченко, приоритетными направлениями считает сотрудничество в развитии инфраструктуры, расширении Трансъевропейской транспортной сети и устранении «узких мест» на границе с ЕС, в диверсификации маршрутов доставки энергоносителей. «Важно продвигать, на наш взгляд, использование возобновляемой энергетики и тех технологий, которые подразумевают низкий уровень выбросов в атмосферу, такие как, например, электротранспорт. В этом контексте скорый запуск Белорусской атомной электростанции позволит нарастить использование чистой электроэнергии и придаст мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике, что в свою очередь приведет к достижению целей Парижского соглашения по климату», — добавил премьер-министр.
 
Роман Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в «Восточном партнерстве»

 
 
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Инициатива Европейского союза «Восточное партнерство» должна ориентироваться на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми...
 
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