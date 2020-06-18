Роман Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в «Восточном партнерстве»

Источник материала: Вороновская газета





Инициатива Европейского союза «Восточное партнерство» должна ориентироваться на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми результатами для простых граждан. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам саммита глав государств и правительств стран — участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», передает корреспондент БЕЛТА .

По его словам, основное внимание во время саммита было уделено преодолению последствий пандемии коронавируса. Роман Головченко выразил признательность Европейскому союзу за поддержку усилий Беларуси в борьбе с вирусом.





«Мы разделяем ключевые подходы Евросоюза в отношении принципов «Восточного партнерства». Эти принципы, по нашему мнению, должны базироваться на основе дифференциации и совместного управления. Мы исходим из того, что страны — участницы «Восточного партнерства» должны сами определять те проекты, которые представляют для них интерес, а не воспринимать советы, которые могут быть навязаны», — сказал премьер-министр.





Глава белорусского правительства отметил, что индивидуальный подход к сотрудничеству не должен приводить к так называемому многоскоростному «Восточному партнерству». «Необходимо сохранить ориентацию инициативы на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми результатами для простых граждан», — подчеркнул он.





Белорусская сторона, по словам Романа Головченко, приоритетными направлениями считает сотрудничество в развитии инфраструктуры, расширении Трансъевропейской транспортной сети и устранении «узких мест» на границе с ЕС, в диверсификации маршрутов доставки энергоносителей. «Важно продвигать, на наш взгляд, использование возобновляемой энергетики и тех технологий, которые подразумевают низкий уровень выбросов в атмосферу, такие как, например, электротранспорт. В этом контексте скорый запуск Белорусской атомной электростанции позволит нарастить использование чистой электроэнергии и придаст мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике, что в свою очередь приведет к достижению целей Парижского соглашения по климату», — добавил премьер-министр.



