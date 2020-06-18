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COVID-19 в СНГ: на рынках Минска ужесточат санитарный режим, а таджикам разрешат свадьбы

18.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число подтвержденных случаев COVID-19 в странах Центральной Азии почти 29,5 тысячи. За прошедшие сутки коронавирус выявили у 627 человек. О том, как власти стран Содружества противостоят распространению инфекции, узнали корреспонденты «МИР 24».

Санитарный режим ужесточат на рынках, в магазинах и кафе Минска. Это решение городских властей. Сначала объекты торговли проверили специалисты санэпидемслужбы. Как оказалось, не все соблюдают правила. Порой персонал игнорирует ношение масок и перчаток.

«Только за последние десять дней недостатки в этой части были нами установлены практически на каждом втором объекте и на каждом втором объекте питания. Нарушения касаются неиспользования средств защиты, маски либо не надевают, либо не используют правильно, отсутствие антисептиков и не соблюдение дистанции», – рассказала заведующая отделом гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич.

С начала апреля специалисты обследовали более шести тысяч объектов торговли. В ближайшее время проверят и столичные рынки.

Снизить рост заболеваемости коронавирусом в Армении пока не получается. Сегодня в республике зарегистрировали 665 новых случаев COVID-19. На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил: жители страны массово не соблюдают правила безопасности. В свою очередь, глава Минздрава отметил, что основным местом распространения вируса становятся дворы.

«Проблема здесь в поведении и в сознательности людей. Когда мы видим, как наши пожилые сограждане в беседках во дворах играют в нарды, мы можем сказать одно: только ношение маски, и ничто другое, поможет им не заразить друг друга и не оказаться в реанимации», – указал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

За последние сутки в Таджикистане 61 новый случай заражения. Число поборовших болезнь – 3700 человек. Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса дал разрешение на проведение свадеб с 20 июня. А с 1 июля возобновят международные авиарейсы в Дубай и Узбекистан. Все пассажиры обязаны иметь при себе медицинскую справку и маску.



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Теги: Минск
 
 
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О том, как власти стран Содружества противостоят распространению инфекции, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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