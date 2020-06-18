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У футболистов «Першага Рэгіёна» есть подозрение на коронавирус. Ближайший матч против «Мелиоратора» перенесен

18.06.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У футболистов «Першага Рэгіёна» есть подозрение на коронавирус. Ближайший матч команды в рамках второй лиги против «Мелиоратора» перенесен, сообщает «Прессбол».

Туром ранее не состоялся матч «Днепр» (Рогачев) — «Шахтер» (Петриков) также из-за подозрения на коронавирус.

На сегодня в Беларуси официально подтверждены 56657 случаев заражения коронавирусом, 331 человек умер. Выздоровели и выписаны 34023 пациента.
 
 
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У футболистов «Першага Рэгіёна» есть подозрение на коронавирус. Ближайший матч команды в рамках второй лиги против «Мелиоратора» перенесен, сообщает «Прессбол».
 
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