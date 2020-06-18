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Правда о COVID-19: на сайте Национальной библиотеки можно почитать научные материалы о коронавирусе
18.06.2020 21:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
На сайте Национальной библиотеки Беларуси собраны научные труды по теме коронавируса. Ознакомиться с материалами может любой желающий, рассказал директор Национальной библиотеки Республики Беларусь Роман Мотульский в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:
ФОТО: pixabay.com
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На сайте Национальной библиотеки Беларуси собраны научные труды по теме коронавируса. Ознакомиться с материалами может любой желающий, рассказал директор...
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