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Правда о COVID-19: на сайте Национальной библиотеки можно почитать научные материалы о коронавирусе

18.06.2020 21:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правда о COVID-19: на сайте Национальной библиотеки можно почитать научные материалы о коронавирусе

На сайте Национальной библиотеки Беларуси собраны научные труды по теме коронавируса. Ознакомиться с материалами может любой желающий, рассказал директор Национальной библиотеки Республики Беларусь Роман Мотульский в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Роман Мотульский: «COVID-19 – это вызов всему человечеству. В той непонятной ситуации, когда очень много информации, вместе с нашими информационными партнерами со всего мира они создали специальный ресурс, мы предоставили бесплатный доступ к нему в первую очередь врачам, профессионалам, тем, кому это поможет решать проблему. И всем остальным, чтобы обратиться к достоверной информации. Наша обязанность – реагировать на такие вещи».

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:


ФОТО: pixabay.com

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На сайте Национальной библиотеки Беларуси собраны научные труды по теме коронавируса. Ознакомиться с материалами может любой желающий, рассказал директор...
 
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