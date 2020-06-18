Правда о COVID-19: на сайте Национальной библиотеки можно почитать научные материалы о коронавирусе

Источник материала: ОНТ

На сайте Национальной библиотеки Беларуси собраны научные труды по теме коронавируса. Ознакомиться с материалами может любой желающий, рассказал директор Национальной библиотеки Республики Беларусь Роман Мотульский в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Роман Мотульский: «COVID-19 – это вызов всему человечеству. В той непонятной ситуации, когда очень много информации, вместе с нашими информационными партнерами со всего мира они создали специальный ресурс, мы предоставили бесплатный доступ к нему в первую очередь врачам, профессионалам, тем, кому это поможет решать проблему. И всем остальным, чтобы обратиться к достоверной информации. Наша обязанность – реагировать на такие вещи».