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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнение инфекциониста: 97 % умерших от COVID-19 имели сопутствующие болезни Коронавирус не так опасен, чтобы закрывать людей в домах и разрушать экономику - такое мнение высказал главный инфекционист турецкой клиники Анадолу Левент...

Коронавирус не так опасен, чтобы закрывать людей в домах и разрушать экономику - такое мнение высказал главный инфекционист турецкой клиники Анадолу Левент Йылдырым. Врач отметил, что нельзя приписывать все болезни к коронавирусу. У абсолютного большинства инфицированных по всему миру сегодня коронавирус проходит бессимптомно. Осложнения начинаются, когда у пациента еще до диагноза COVID-19 был ослабленный иммунитет или хронические заболевания.Левент Йылдырым, главный инфекционист Клиники Анадолу (Турция): «Из тех, кто скончался, 97 процентов имели сопутствующие болезни, такие, как диабет и рак. Нет конкретных препаратов от вируса, но он не так уж и опасен, и можно лечить препаратами, повышающий иммунитет. У нас в стране даже выздоровела 107-летняя жительница, у которой были очень сильные боли. Таких примеров много. В общем в стране уже идет спад. Вторую волну мы не ожидаем и не верим, кто распространяет такую информацию».