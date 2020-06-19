В США не выявили резкого роста числа случаев заражения коронавирусом после протестов

Источник материала: Tut.by

Массовые акции протеста , вспыхнувшие в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, не привели к значительному увеличению числа заразившихся новым коронавирусом. Об этом, как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal , свидетельствуют первые данные властей нескольких американских городов и штатов.



Фото: Reuters

Так, по сведениям газеты, в Миннесоте в местах проведения тестов, организованных властями, анализы на наличие инфекции сдали к настоящему моменту свыше 3,2 тыс. протестующих. Из них лишь 1,8% оказались положительными. Еще более 8,5 тыс. протестующих в этом штате обследовались в частных клиниках. Среди них заражены оказались не более 1%.

В Нью-Йорке, по информации городских властей, среднее число положительных тестов на коронавирус в течение последней недели составляло не более 3%. При этом данный показатель снижался или сохранял стабильность с 5 июня. Как уточняет The Wall Street Journal, власти городов Сиэтл (штат Вашингтон) и Чикаго (штат Иллинойс) также подтвердили, что среди их населения в последнее время не было зафиксировано резкого скачка случаев инфицирования.

«Мы рады, что не наблюдается значительного роста количества случаев заражения», — приводит издание слова директора управления инфекционных заболеваний департамента здравоохранения Миннесоты Криса Иресманна. При этом он подчеркнул, что пока преждевременно делать окончательные выводы, так как число заразившихся еще может вырасти.

На прошлой неделе вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox Business заявил, что власти пока не зафиксировали значительного увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом из-за проходящих в стране акций протеста. Он выразил уверенность в том, что многие из их участников носили защитные маски и соблюдали нормы социального дистанцирования.