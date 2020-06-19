Шесть фильмов-головоломок для тех, кто любит разбираться в запутанных историях

Источник материала: Tut.by

Заканчивается фильм, вы видите финальные титры, а в голове только вопрос: «Что-о-о?». Знакомо? Если вы фанат таких ощущений, то пришли по адресу. AFISHA.TUT.BY собрала лучшие фильмы-головоломки на свой вкус и предлагает вам тоже оценить их. Хоть наше мнение субъективно, вряд ли вы разочаруетесь: у всех этих лент рейтинг на IMDb выше 7. Да и временем они проверены: новинок вы здесь не найдете.

«Остров проклятых» (2009)

Режиссер: Мартин Скорсезе

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов, Мишель Уильямс

Длительность: 138 минут

Рейтинг на IMDb: 8,1

О чем фильм

Если жаждете получить изрядную долю интриги, включайте «Остров проклятых». Это самый что ни на есть классический триллер, местами даже с элементами хоррора. И сценаристы здесь постарались не на шутку. После просмотра картины не с первого раза доходит, что произошло с главным героем — персонажем Леонардо Ди Каприо. Попробуйте и вы ответить на вопрос — только чур без подсказок из интернета.

История строится вокруг двух судебных приставов, которых отправили на остров, где располагается клиника для психически нездоровых преступников. Задача — расследовать, куда пропала одна из пациенток. Вроде бы обычное дело, да вот только место действия — нет. И смотреть за тем, как герои пытаются разобраться, где правда, где ложь, а где их собственные галлюцинации, будет очень увлекательно. Финальный аргумент: дуэт режиссера Скорсезе и актера Ди Каприо еще ни разу не получался провальным. Стоит смотреть.

«Малхолланд Драйв»

Режиссер: Дэвид Линч

В ролях: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру, Энн Миллер, Марк Пеллегрино

Длительность: 147 минут

Рейтинг на IMDb: 8,0

О чем фильм

Есть две девушки. Одна страдает потерей памяти после аварии. Выбирает новое имя и пробует начать новую жизнь в Голливуде. Вторая начинающая актриса, которая появляется в жизни первой и они становятся подругами. Но случайно ли? И что все-таки случилось до той роковой аварии? Если вас заинтересовало, извините: ответы от Линча вы получите не совсем прямые.

«Малхолланд Драйв» — довольно тягучий, но при этом очень эстетичный фильм. Порой это и запутывает: очаровываясь происходящим, забываешь улавливать смысл действия. А еще это та самая картина, после которой из кино можно было бы выйти с вопросом: «Что это было?» Наверняка и у вас такой возникнет. Если сами не справитесь с поиском ответа, рекомендуем разборы на YouTube — там уже подумали за вас.

«Исчезнувшая» (2014)

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис, Тайлер Перри, Кэрри Кун

Длительность: 149 минут

Рейтинг на IMDb: 8,1

О чем фильм

С виду счастливая супружеская пара готовилась к празднику — они прожили вместе пять лет. Но вместо этого муж находит в доме следы крови, разбитую мебель и осознание: жена пропала. Куда? Как? Непонятно. А может быть, это он ее убил? А если не он, то кто? Значит, все-таки он? Но, может, все не так? С развитием фильма будет появляться все больше вопросов, несмотря на то что на некоторые все же будут даваться ответы.

Напряжение держится не только за счет сюжета, но и благодаря отличной актерской игре Розамунд Пайк. Ее дополнил Бен Аффлек, который в тему вписался в картину со своим отрешенным лицом. Атмосфера отдельно накаляется саундтреком, который написан Трентом Резнором и Аттикусом Россом. И хотя в конце паззл должен собраться, все время до этого вы будете недоумевать, что же все-таки здесь происходит.

«Начало» (2010)

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Том Харди, Кэн Ватанабэ

Длительность: 148 минут

Рейтинг на IMDb: 8,8

О чем фильм

Головоломка здесь начинается уже в сюжете. Кобб (это персонаж Ди Каприо) — вор, который крадет не реальные предметы, а секреты. Их он узнает из подсознания во время того, пока человек спит и уязвим. Как и все злые гении, Кобб страдает от одиночества, но при этом становится ценным человеком для бизнеса. Исправить ситуацию поможет одно: не украсть идею, а внедрить. Эта операция и становится ядром фильма.

Если отмести нереальность происходящего, вроде все еще более-менее понятно. Но не тут-то было: в какой-то момент реальность перемешается со сном и, чтобы ориентироваться в происходящем на экране, надо будет немного напрягаться. А уж чтобы разобраться в концовке фильма… Ладно, спойлерить не будем, если вы еще не смотрели. Просто поверьте: удовольствие вы получите. Кстати, если сложить первые буквы имени главных героев — Dom, Robert, Eames, Arthur/Ariadne, Mal, Saito, то получится английское Dreams (в переводе — сны).

«Престиж»

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Пайпер Перабо, Ребекка Холл

Длительность: 125 минут

Рейтинг на IMDb: 8,5

О чем фильм

Еще одна картина Нолана, который умеет утомить зрителя в ожидании развязки. Здесь героями фильма становятся два фокусника, которые раньше дружили, а теперь стали заклятыми врагами. Их цель — разгадать трюк другого и сорвать его. Ради этого оба героя готовы на все.

Загадка фильма заключается в том, что не до конца понятно, кто прав, кто виноват. Кто на самом деле герои — те ли, за которых себя выдают? И в чем, в конце концов, суть фокуса, который постоянно в центре внимания? Все происходящее не так просто, как может показаться. И напомним: у Нолана также можно посмотреть фильм «Помни» (2000) — та еще головоломка, где ваши способности анализировать и замечать детали проверят на все сто.

«Побочный эффект» (2013)

Режиссер: Стивен Содерберг

В ролях: Джуд Лоу, Руни Мара, Кэтрин Зета-Джонс, Ченнинг Татум, Винесса Шоу

Длительность: 101 минута

Рейтинг на IMDb: 7,1

О чем фильм

Эмили — главная героиня картины, и ее мужа посадили за решетку. На фоне этого у женщины развиваются психологические проблемы, которые продолжаются и после выхода мужа из тюрьмы. С помощью врача Эмили начинает лечение лекарствами, вот только вместо них она пробует таблетки по совету коллеги. А дальше все становится непонятно. Только не надейтесь на бодрый триллер: это, скорее, глубокая драма, во время которой в тему будет покопаться и в себе тоже.

В сравнении с первой пятеркой этот фильм не так на слуху, однако внимания стоит. Тем более Стивен Содерберг — плодовитый режиссер, продюсер и оператор. В этой картине он раскрывает по максимуму свои таланты манипуляции зрительским настроением. Приятный бонус — подобранный каст: вроде бы все актеры знакомые, но в таком сочетании вы вряд ли видели их работу.

Кстати, еще одной головоломкой определенно является фильм «Достать ножи» (2019) — о нем мы писали в подборке нового кино , которое уже можно смотреть онлайн.

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