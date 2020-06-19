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Все 50 штатов США возобновляют работу предприятий
19.06.2020 08:51 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Все 50 штатов США начали реализацию планов возобновления работы предприятий, приостановленной из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 июня сообщил вице-президент США Майкл Пенс во время выступления на заводе по производству металлоконструкций в Мичигане,
Пенс назвал происходящее «началом возвращения к величию».
Вице-президент США выступал без маски, рекомендованной к ношению федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Уточняется, что слушатели сидели на стульях, которые были расставлены на безопасной дистанции друг от друга.
Введенные из-за коронавируса санитарно-эпидемиологические ограничения отменяются властями на местах. В штатах страны процесс находится на разной стадии, в зависимости от ситуации с числом случаев заражения, количеством госпитализаций и летальных исходов.
По последним данным, в США за все время зафиксированы 2 234 048 случаев заражения COVID-19, выздоровели 698 655 человек, умерли 120 201 пациент.
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Все 50 штатов США начали реализацию планов возобновления работы предприятий, приостановленной из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 июня сообщил вице-президент...
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