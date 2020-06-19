Михаил Захаров: «Мне олимпийская квалификация не интересна сегодня. Да никто не знает, будет ли она вообще»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров поделился мнением о переносе олимпийской квалификации из-за коронавируса.

– Перенесена олимпийская квалификация…

– Мне она не интересна сегодня. Вообще. Мне интересен только чемпионат мира в . Вот мы его проведем – тогда задавайте по олимпийской квалификации сколько хотите вопросов. Да никто и не знает, когда она будет. Будет ли вообще она? Чемпионат мира ведь тоже в подвешенном состоянии. Мы не знаем ни сроков, ни календаря. Говорят, что вот-вот, но ничего более, – сказал Захаров.

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