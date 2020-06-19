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Михаил Захаров: «Мне олимпийская квалификация не интересна сегодня. Да никто не знает, будет ли она вообще»
19.06.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров поделился мнением о переносе олимпийской квалификации из-за коронавируса.
– Перенесена олимпийская квалификация…
– Мне она не интересна сегодня. Вообще. Мне интересен только чемпионат мира в
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Михаил Захаров: «Мне олимпийская квалификация не интересна сегодня. Да никто не знает, будет ли она вообще»
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров поделился мнением о переносе олимпийской квалификации из-за коронавируса.
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