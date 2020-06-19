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Беларусы массово подписывают петицию об отставке Лукашенко

19.06.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сети запустили петицию об отставке Александра Лукашенко. За час под ней поставили свои подписи около тысячи человек.

Авторы обращения, адресованного лично президенту Беларуси и правительству, приводят свои аргументы. Например, они считают, что Лукашенко «грубо нарушает права человека», винят его в подходе к эпидемии коронавируса, утверждают, что президент «негативно влияет на экономику страны», и говорят, что он «препятствует законному проведению выборов в Беларуси». «Мы, 97% граждан Республики Беларусь, просим А.Г. Лукашенко уйти в отставку!» – пишут авторы петиции.

Параллельно с этим продолжается сбор подписей под петицией об освобождении из заключения Виктора Бабарико, претендующего на пост президента страны, а также о прекращении преследования близких экс-банкира. Это обращение пользуется гораздо большей популярностью. Петицию создали вечером 18 июня, а сейчас она собрала около 150 тысяч подписей. Для Беларуси это рекорд.

Напомним, о внезапном задержании Виктора и Эдуарда стало известно вчера прямо с утра. Бабарико-старшего арестовали из-за того, что он якобы организовал незаконные действия, пытался влиять на свидетелей и заметал следы своих преступлений, а младшего – из-за уклонения от уплаты налогов. В домах семьи Бабарико прошли обыски. А уже вечером того же дня в Минске началась стихийная акция солидарности с Виктором, Эдуардом и другими людьми, подвергшимися репрессиям. Более двух тысяч беларусов выстроились в живую цепь, которая растянулась на многие километры. Сегодня выяснилось, что Генпрокуратура Беларуси завела новое уголовное дело против Белгазпромбанка по частям 2 и 3 статьи 285 УК РБ – о создании преступной организации или участии в ней. Правозащитники уже признали Виктора и Эдуарда Бабарико, находящихся в СИЗО КГБ, политическими заключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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В сети запустили петицию об отставке Александра Лукашенко. За час под ней поставили свои подписи около тысячи человек. Авторы обращения, адресованного лично...
 
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