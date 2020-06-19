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Беларусы массово подписывают петицию об отставке Лукашенко
19.06.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В сети
Авторы обращения, адресованного лично президенту Беларуси и правительству, приводят свои аргументы. Например, они считают, что Лукашенко «грубо нарушает права человека», винят его в подходе к эпидемии коронавируса, утверждают, что президент «негативно влияет на экономику страны», и говорят, что он «препятствует законному проведению выборов в Беларуси». «Мы, 97% граждан Республики Беларусь, просим А.Г. Лукашенко уйти в отставку!» – пишут авторы петиции.
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Напомним, о внезапном задержании Виктора и Эдуарда стало известно вчера прямо с утра. Бабарико-старшего арестовали из-за того, что он якобы организовал незаконные действия, пытался влиять на свидетелей и заметал следы своих преступлений, а младшего – из-за уклонения от уплаты налогов. В домах семьи Бабарико прошли обыски. А уже вечером того же дня в Минске началась стихийная акция солидарности с Виктором, Эдуардом и другими людьми, подвергшимися репрессиям. Более двух тысяч беларусов выстроились в живую цепь, которая растянулась на многие километры. Сегодня выяснилось, что Генпрокуратура Беларуси завела новое уголовное дело против Белгазпромбанка по частям 2 и 3 статьи 285 УК РБ – о создании преступной организации или участии в ней. Правозащитники уже признали Виктора и Эдуарда Бабарико, находящихся в СИЗО КГБ, политическими заключенными.
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В сети запустили петицию об отставке Александра Лукашенко. За час под ней поставили свои подписи около тысячи человек. Авторы обращения, адресованного лично...
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