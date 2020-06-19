COVID-19 обнаружили в Италии еще в 2019 году - исследование

Источник материала: ОНТ

Коронавирус нового типа обнаружили в образцах, которые были взяты из сточных вод Турина и Милана еще в 2019 году, пишет БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

В Высшем институте здоровья Италии провели исследование и изучили 40 образцов сточных вод, которые собрали с октября 2019 года по февраль 2020, информирует представитель института Джузеппина Ла Роза. В двух разных лабораториях были найдены РНК коронавируса в образцах, взятых в Турине и Милане 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года. Также частицы коронавируса обнаружили и в сточных водах этих городов в феврале 2020 года.

21 февраля на севере Италии – в регионе Ломбардия – была выявлена локальная вспышка коронавируса. Далее вирус распространился в областях Лацио, Пьемонт, Венето, Эмилия-Романья. Эксперты давно считали, что вирус появился в Италии раньше, а первые инфицированные были еще в январе.

Фото: АР

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