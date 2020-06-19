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Ученые обнаружили еще один способ заразиться коронавирусом

19.06.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tsnv.ru

Оказалось, его можно подцепить в общественном туалете.

При сливании воды в туалете может образовываться аэрозольное облако высотой до метра, показывает новое исследование, опубликованное в Physics of Fluids, пишут Медновости. Ученые напоминают, что для коронавируса возможен фекально-оральный путь передачи, поэтому при пользовании туалетом нужно соблюдать простые правила профилактики инфекции.

Характеристики образующегося «облака» зависят от конструкции  унитаза, выше уровня сидения может подниматься до 60% образовавшегося аэрозоля.

Конечно, в реальное жизни никто не будет стерилизовать туалеты после каждого «клиента». Кроме того, соместное пользование унитазом неизбежно среди членов семьи.

Исследователи указывают, что с постепенной отменой карантинных мер общественные туалеты могут представлять определенную опасность.

Эксперты дали три совета. Унитаз нужно просто закрывать крышкой во время сливания. Его также необходимо чистить регулярно: вирусы могут некоторое время выживать на его поверхности. Ну и самое очевидное, чему учат с детства: после пользования туалетом каждый раз нужно мыть руки.

 
 
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Оказалось, его можно подцепить в общественном туалете.
 
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