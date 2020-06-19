|
Ученые обнаружили еще один способ заразиться коронавирусом
19.06.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tsnv.ru
Оказалось, его можно подцепить в общественном туалете.
При сливании воды в туалете может образовываться аэрозольное облако высотой до метра, показывает новое исследование, опубликованное в Physics of Fluids, пишут
Характеристики образующегося «облака» зависят от конструкции унитаза, выше уровня сидения может подниматься до 60% образовавшегося аэрозоля.
Конечно, в реальное жизни никто не будет стерилизовать туалеты после каждого «клиента». Кроме того, соместное пользование унитазом неизбежно среди членов семьи.
Исследователи указывают, что с постепенной отменой карантинных мер общественные туалеты могут представлять определенную опасность.
Эксперты дали три совета. Унитаз нужно просто закрывать крышкой во время сливания. Его также необходимо чистить регулярно: вирусы могут некоторое время выживать на его поверхности. Ну и самое очевидное, чему учат с детства: после пользования туалетом каждый раз нужно мыть руки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказалось, его можно подцепить в общественном туалете.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)