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Выздоровели 35 275 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 19 июня

19.06.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выздоровели 35 275 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 19 июня

Выздоровели и выписаны 35 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус. Зарегистрированы 57 333 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено свыше 820 тысяч.

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Выздоровели 35 275 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 19 июня

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе...
 
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