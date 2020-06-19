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Выздоровели 35 275 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 19 июня
19.06.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выздоровели и выписаны 35 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус. Зарегистрированы 57 333 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено свыше 820 тысяч.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе...
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