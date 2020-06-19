Карантин в СНГ: кредитные каникулы в Беларуси, магазины на замке в Азербайджане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отсрочка в погашении основного долга, помощь в уплате процентов, в изменении сроков погашения кредитов. Белорусские банки предоставили кредитные каникулы гражданам страны. О том, какие меры по ослаблению или ужесточению карантина вводятся в странах Содружества, – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Более шести тысяч клиентов белорусских банков получили кредитные каникулы. Это и обычные граждане, и представители бизнеса, передает Ольга Баранова. Общая сумма отсрочки по выплатам – два миллиарда белорусских рублей. Это почти 840 миллионов долларов. Особое внимание банки уделили туристическому бизнесу, общепиту, пассажирским и грузоперевозкам. Эти отрасли наиболее пострадали от пандемии.

«Они нам предоставили реструктуризацию задолженности. Сейчас мы платим не так много. Из общего объема кредитов платим только 20% от того, что должны были платить. Это сделали нам на полгода. Очень помогли. Ситуация на рынке транспорта сложная, и справляться с кредитами очень сложно», – рассказал директор компании по грузоперевозкам Александр Андреев.

Банки предлагают разные меры поддержки. Это отсрочка погашения основного дога и процентов, приостановление начисления процентов, а также изменение сроков погашения кредитов. Для получения помощи клиенты должны предоставить необходимый пакет документов, который подтверждает сложное финансовое положение из-за коронавируса.

Жесткий карантин вводят в Баку и еще семи городах Азербайджана, сообщает Кямран Гусейнов. С 21 июня по 5 июля не будут работать торговые центры, рестораны, парикмахерские, музеи. Под строгим запретом посещение пляжей и проведение спортивных соревнований. Выпускные и вступительные экзамены, запланированные на эти две недели, будут отложены. Сотрудники государственных и частных учреждений будут трудиться небольшими группами посменно. Возвращается система смс-разрешений на выход из дома и пропусков на работу. В тоже время общественный транспорт будет работать в обычном режиме, останутся открытыми и парки.

У руководителя пресс-службы парламента Кыргызстана подтвердился коронавирус, передает Ольга Ковалева. Контактировавших сотрудников отправили работать дистанционно и взяли у них анализы. ПЦР-тесты сдали и два депутата, у которых был риск заражения. Результаты озвучат через два дня. А в субботу в здании парламента проведут дезинфекцию. На данный момент в стране выявили 132 новых случаев заражения.